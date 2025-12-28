От Локомотив Пловдив отказаха да изиграят мача с Шумен в зала "Младост"

От баскетболния Локомотив Пловдив излязоха с официално становище часове преди старта на мача им срещу Шумен за първенство.

Становището идва след отказа за отлагане на срещата с мотив, че решението ще бъде взето от делегата в деня на срещата.

В декларацията локомотивци заявяват твърдо отказа си да играят днешната среща в зала "Младост" в Шумен.

Те допълват, че няма значение за тях къде ще се премести срещата, но и искат гаранции, че мястото ще бъде безопасно за играчите им.

От баскетболния Локомотив Пловдив казаха, че в случай, че двубоят се изиграе в зала "Младост" те "ще потърсят пълна юридическа отговорност от всички длъжностни лица, взели или допуснали това решение, включително от представители на федерацията, компетентните комисии и делегата на срещата."

Освен това в допълнение от клуба "паралелно с това ще сезират всички национални и международни институции, включително ФИБА, както и компетентните съдебни органи, с цел защита на здравето и правата на състезателите."

Те завършиха с категоричната позиция, че безопасността на играчите им е безкомпромисен приоритет.