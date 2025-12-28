Нова грешка за Виена и Борислав Младенов в Адриатическата лига

Борислав Младенов и Виена инкасираха седмо поредно поражение в Адриатическата лига. Българинът и неговите съотборници не успяха при гостуването си на Лирия след 80:94 в мач от 12-ия кръг в група B.

Преотстъпеният от Апоел Тел Авив играч влезе от резервната скамейка. Все пак българският национал остана на крачка от преминаването на двуцифрената бариера. Крилото завърши с 9 точки и 3 борби за 9 игрови минути. При стрелбата си той бе 4/6 от средна дистанция, 0/3 зад дъгата и 1/2 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Момчетата на Майк Кофин са с две победи и седем загуби, като към момента заемат последното девето място във временното класиране. На 5 януари (понеделник) Младенов и компания ще бъдат гости на Мега Баскет.

Гостите се изстреляха при 39:37 на голямата почивка. При подновяването на играта домакините постигнаха обрат и до края направиха преднината си двуцифрена.

Сюлеймани Боюм наниза 13 точки за австрийците.