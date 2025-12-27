Антъни Дейвис отново е контузен

Центърът на Далас Маверикс Антъни Дейвис вероятно ще пропусне „няколко мача“ поради леко разтежение, съобщава ESPN.

Дейвис напусна с контузията във втората четвърт при загубата в четвъртък със 116:126 от Голдън Стейт и не се върна на игрището.

32-годишният играч е обект на интереси от няколко отбора преди крайния срок за трансфери в НБА на 5 февруари.

10-кратният участник в Мача на звездите е играл само в 16 от 32 мача този сезон, като е постигал средно по 20,5 точки, 10,9 борби, 2,8 асистенции и 1,6 чадъра. През този сезон той също така е имал травми на ахилеса, крака и прасеца.

Дейвис беше трансфериран в Маверикс след хитова сделка миналия февруари, която изпрати мегазвездата Лука Дончич в Лос Анджелис Лейкърс.