ИЗВЕСТИЯ

Орландо Меджик навакса пасив от 17 точки и надви Денвър Нъгетс

Спорт
Всичко по-интересно от мачовете в НБА.

Орландо Меджик
Снимка: БТА
Антъни Блек отбеляза рекордните в кариерата си 38 точки, а Дезмънд Бейн остана с 24 – включително два точни наказателни удара 6.9 секунди преди края, за да може Орландо Меджик изненадващо да победи Денвър Нъгетс със 127:126 в първенството на Националната баскетболна асоциация.

Домакините явно бяха сочени незаслужено за аутсайдер в мача с доста висок коефициент за победа, но те не само затвърдиха и лидерската си позиция в Югоизточната дивизия с 18-ата си победа, но и превъзмогнаха поредния трипъл-дабъл на звездата на гостите Никола Йокич.

Блек от своя страна вкара седем тройки, също личен рекорд, а Уендъл Картър-джуниър завърши с 18. Другите водещи реализатори бяха Тристан да Силва и Паоло Банкеро съответно със 17 и 12 точки за домакините.

Тимът на Денвър направи 16 грешки при изнасяне или овладяване на топката, което донесе 27 точки за Орландо. Домакините от своя страна свалиха този процент до 6, което им костваше едва четири точки.

Йокич завърши срещата с 34 точки, 21 борби – най-много от началото на сезона, както и с 12 асистенции за своя 180-и трипъл-дабъл в кариерата. Джамал Мъри добави 24 пункта, но пропусна да вкара при изстрела си, при който прозвуча и финалната сирена и така да обърне хода на мача.

Тим Хардуей-джуниър добави 20 за Денвър, а Пейтън Уотсън остана с 15, но това не им помогна да избегнат втората поредна загуба след 11 успеха навън.

Милуоки Бъкс се справи като гост със 112:103 с Чикаго Булс в среща на два отбора, които са в долната половина на Източната конференция. Завърнал се от контузия, Янис Адетокумбо беше най-резултатен за победителите с 29 точки. Гръцкият баскетболист пропусна осем поредни мача заради травма в прасеца на десния крак, което се отрази на резултатите на тима.

Райън Ролинс добави 20 точки за успеха на Бъкс, докато Боби Портис приключи мача със 17 и 10 борби. За домакините от Чикаго – 3-и в Централната дивизия с баланс 15/16, Никола Вучевич и Коби Уайт вкараха по 16, а Джош Гиди се спря на 13 точки, 9 асистенции и 7 отскочили от таблото топки.

Юта Джаз се наложи със 127:114 над Сан Антонио Спърс, което е осмо поражение за Шпорите през сезона. Въпреки него, те остават стабилно на върха в Югозападната дивизия с 23/8.

Лаури Марканен беше над всички за Юта с 29 точки, а Сейонте Джордж остана с 28, като тимът им направи всичко успешно в последните минути, за да измъкнат престижната победа. Уелър Клейтън-джуниър влезе от пейката и вкара 17 за гостите от Юта, които все още са последни в Северозападната дивизия само с 12 победи. Юсуф Нуркич помогна с 16.

32-те точки на Виктор Уенбаняма в първия мач като титуляр от 14-и ноември насам не помогна и те инкасираха първи неуспех след осевм поредни победи. Келдън Джонсън дабива 27 точки и 10 рибаунда, макар да влезе от пейката, а Стивон Касъл осктана с 20.

Лидерът в Атлантическата дивизия Ню Йорк Никс прекърши Атланта Хоукс със 128:125, след като О Джи Ануноби вкара 15 точки и реализира четири наказателни удара в последните 30 секунди.

Домакините от Атланта стопиха дефицит от 10 точки в четвъртата част на срещата, за да вземат преднина с 3 след тройка на Ониека Оконгу 2:01 преди края. Но след няколко последователни смени в състава, Никс намериха верния ритъм и Ануноби вкара два наказателни удара 29.6 секунди преди края и нови два 7.3 секунди преди финалния сигнал. Никел Александър-Уокър пък пропусна да изравни при опит за тройка в заключителния миг от мача.

За Ню Йорк най-резултатен се оказа Карл-Антъни Таунс с 36 точки, който взе и 15 борби за 21-ия си дабъл-дабъл в кариерата. Джейлън Брънсън отбеляра 34, а Оконгву остана с 31 и 14 рибаунда преди да напусне заради фаулове 30 секунди преди края.

За Атланта Кеон Елис наниза 21 точки – личен рекорд за него.

Сакраменто Кингс се наложи със 113:107 над Далас Маверикс у дома, като Ръсел Уестбрук вкара 21 точки за победителите. Тимът от Сакраменто победи едва за втори път в последните осем мача и общо осем от началото на сезона, което ги нарежда на предпоследното 14-о място в цялата Западна Конференция.

Уестбрук добави в личната си сметка още 5 борби и 9 асистенции, с което изпревари по този показател легендата Меджик Джонсън във вечната ранглиста на НБА. Уестбрук има 10 149 подавания, което прави със осем над тези на Джонсън и 7-о място във вечната класация на лигата.

За успеха добре се включи и новобранецът Максим Рейно, който реализира 19 точки. Домакините контролираха мача и в един момент водеха с 18 точки, като не позволиха и да бъдат обърнати в решаващите минути на срещата. Защитата им заработи много добре и те буквално извадиха от мача Купър Флаг. Голямата звезда на Маверикс вкара едва две точки преди почивката и то от наказателната линия, за да дръпнат с 59:44.

Маями Хийт събра 17-ата си победа, след като удари Индиана Пейсърс със 142:116. Хайме Хакес-джуниър и Андрю Уигинс приключиха мача с по 28 точки за "горещите" от Флорида. Тимът записа и свой клубен рекорд с 83 реализирани точки през втората част, което подпечата и втората им поредна успешна среща.

#НБА 2025/2026 #Национална баскетболна асоциация

