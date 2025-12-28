БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
от Веселин Михайлов
Чете се за: 02:50 мин.
Спорт
"Зелените" изнесоха открит урок на спартаклии по пътя към поредния успех в НБЛ.

балкан остави спартак плевен без аргументи
Снимка: НБЛ
Балкан спусна завесата на 2025 година на висота по пътя към десетия пореден успех в НБЛ. Селекцията на Васил Христов обезличи Спартак Плевен със 103:75 в среща от 14-ия кръг, изиграна в "Арена Ботевград". Очакванията за вълнуващ дуел бяха разбити на пух и прах още на старта, когато "зелените" демонстрираха своята сила и вгорчиха допълнително настроението на състава, воден от Тодор Тодоров, нанасяйки му четвърто последователно поражение в родния елит.

Извън състава на балканци бе Илиян Пищиков. От своя страна "синьо-белите" отново можеха да разчитат на Джулиън Люис, който се завърна след известно отсъствие.

Отборът от Ботевград продължава да се намира еднолично на върха във временното класиране с 12 победи и само 1 загуба, а спартаклии заемат петото място към момента с 6 успеха и 6 поражения. На 5 януари (понеделник) Балкан ще има визита на Рилски спортист, докато ден по-рано Спартак ще домакинства на Миньор 2015.

По-солидната защита, съчетана с бързите атаки, завършени най-вече от Джамари и Кортни Аликзандър, дадоха да се разбере, че домакините ще доминират още в откриващите минути. Гостите нямаха решение и в двете фази срещу атомното нападение на балканци, които в края на встъпителния период си изградиха аванс от 24 точки.

Тенденцията не се промени и в хода на следващата десетка, когато „зелените“ продължиха да оставят без аргументи своите съперници. Опитите на „синьо-белите“ да се отърсят от шока граничиха с илюзиите и актуалните бронзови медалисти се оттеглиха в съблекалнята при 63:25.

През второто полувреме спартаклии показаха доста по-различно лице, особено в офанзивен план, но мачът отдавна се бе превърнал в протоколен и отборът от Ботевград не трепна до финалната сирена.

Константин Тошков влезе в ролята на топреализатор за Балкан със своите 18 точки. Джамари Блекмон го последва с 16, Джак Пейгънкоф остави срещу името си 15, 7 асистенции и 5 откраднати топки. Кортни Алекзандър се разписа с 11 точки, Димитър Димитров финишира с 10.

Джейлан МакКлауд отвърна за Спартак с 21 точки и 5 асистенции. Георги Цеков и Ноел Браун приключиха с по 11 точки.

#НБЛ 2025/2026 #БК Балкан #БК Спартак Плевен

