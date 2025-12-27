Джейлън Браун поведе Бостън към 4-та поредна победа

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Повече за победата и останалите мачове в НБА от изминалата вечер, вижте в обзора.

джейлън браун поведе бостън поредна победа
Слушай новината

Джейлън Браун отбеляза 30 точки, а Бостън Селтикс удължиха победната си серия до четири мача, след като се наложиха Индиана Пейсърс със 140:122 в Индианаполис.

Браун нанизва поне 30 точки за осми пореден мач. Лари Бърд държи рекорд на Селтикс за последователни мачове с поне 30 точки (девет през 1984-85).

Пейтън Причард добави 29 точки, 9 борби и 5 асистенции за Бостън, които изоставаха с 15 през първата четвърт. Сам Хаузър влезе от пейката и се отчете с 23 пункта. Бостън също получи 21 точки, 5 борби и 6 асистенции от гарда Дерик Уайт.

Норман Пауъл отбеляза 25 точки, а нападателят Пеле Ларсон във втората си година в лигата добави най-високия си резултат в кариерата - 21, като Маями Хийт се откъсна в края на мача срещу Атланта- 126:111, прекъсвайки серия от три загуби.

Хийт се справи в отсъствията на Тайлър Херо (контузия на пръста на крака) и Бам Адебайо, който напусна игра в края на мача поради болки в кръста, докато Трей Йънг записа най-високия си резултат в мача - 30 точки за Атланта, докато Джейлън Джонсън отбеляза 24 точки, девет борби и 10 асистенции за 12-ия си пореден „дабъл-дабъл“ - най-дългата серия в НБА този сезон.

Коби Уайт отбеляза 9 от своите 13 точки през четвъртата четвърт, а Зак Колинс и Тре Джоунс имаха по 15 пункта, за да доведат Чикаго до победа срещугостуващия от Филаделфия със 109:102. Джоел Ембид и неговите 31 точки, Тайрис Макси с 27 и Пол Джордж с 15 пункта поддържаха Филаделфия на повърхността в мача с , преди отборът да се провали в края на мача.

Кийонте Джордж завърши представянето си с 31 точки, като вкара 2,1 секунди преди края, Лаури Маркканен добави 30 пункта, а Юта Джаз се наложи над Детройт Пистънс със 131:129 в Солт Лейк Сити. Джордж добави 8 асистенции и 7 борби, за да прекъсне серията си от четири загуби. Брис Сенсабо се отчете с 20 точки за успеха. Кейд Кънингам поведе Детройт с 29 точки и 17 асистенции, но отборът допусна втората си загуба в девет мача.

