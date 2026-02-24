БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
4 години война: Украйна отбелязва годишнина от инвазията...
Сакраменто Кингс прекъсна негативната серия срещу Мемфис Гризлис

Спорт
"Кралете“ стигнаха до първи успех от средата на януари след 123:114 като гости

Сакраменто Кингс прекъсна негативната серия срещу Мемфис Гризлис
Сакраменто Кингс сложи край на серията си без победа, след като се наложи със 123:114 при визитата си на Мемфис Гризлис в мач от редовния сезон на НБА.

Тимът на Дъг Кристи показа по-голяма агресия под коша, като овладя 13 борби в нападение и реализира 19 от 25 наказателни удара. Това се оказа решаващо за успеха на гостите, чиято последна победа датираше от 17 януари.

Най-резултатен за Сакраменто бе ветеранът Ръсел Уестбрук с 25 точки и 7 асистенции. Силен мач изигра и Прешъс Ачиува, който записа "дабъл-дабъл“ от 22 точки и 12 борби.

За домакините от Мемфис най-резултатен бе Джавон Смол с 21 точки, 6 борби и 9 асистенции.

В класирането на Западната конференция Сакраменто остава на 15-ото място с баланс 13 победи и 46 загуби, докато Мемфис заема 11-а позиция с актив от 21 успеха и 35 поражения.

# Мемфис Гризлис #Сакраменто Кингс #нба

