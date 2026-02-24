Сан Антонио Спърс подчини лидера на Източната конференция

Сан Антонио Спърс надигра Детройт Пистънс със 114:103 в двубой от редовния сезон на НБА и записа девета поредна победа. "Шпорите“ нанесоха удар по лидера в Източната конференция и затвърдиха отличната си форма в ключов етап от сезона.

Тимът от Тексас вече е с баланс 41-16 и изостава на три победи от шампиона Оклахома Сити Тъндър. Детройт остава начело на Изток с 42-14, но серията от пет последователни успеха на "буталата“ бе прекъсната.

Девин Васел поведе гостите с 28 точки, като реализира 7 стрелби от тройката. Виктор Уембаняма отново бе фактор и приключи с 21 точки и 17 борби за дабъл-дабъл. Джулиан Чампени добави 17 точки, а Стефон Касъл се отчете с 16 точки и 11 борби.

За Детройт Джейлън Дърън записа 25 точки и 14 борби, Кейд Кънингам добави 16 точки и 10 асистенции, а Роналд Холанд II се включи с 15 точки и 11 борби от резервната скамейка.