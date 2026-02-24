БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
4 години война: Украйна отбелязва годишнина от инвазията...
Чете се за: 06:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Сан Антонио Спърс подчини лидера на Източната конференция

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
Спорт
Запази

Девин Васел избухна със 7 тройки, а Виктор Уембаняма записа внушителен "дабъл-дабъл" срещу Детройт Пистънс

Сан Антонио Спърс подчини лидера на Източната конференция
Снимка: AP Photo
Слушай новината

Сан Антонио Спърс надигра Детройт Пистънс със 114:103 в двубой от редовния сезон на НБА и записа девета поредна победа. "Шпорите“ нанесоха удар по лидера в Източната конференция и затвърдиха отличната си форма в ключов етап от сезона.

Тимът от Тексас вече е с баланс 41-16 и изостава на три победи от шампиона Оклахома Сити Тъндър. Детройт остава начело на Изток с 42-14, но серията от пет последователни успеха на "буталата“ бе прекъсната.

Девин Васел поведе гостите с 28 точки, като реализира 7 стрелби от тройката. Виктор Уембаняма отново бе фактор и приключи с 21 точки и 17 борби за дабъл-дабъл. Джулиан Чампени добави 17 точки, а Стефон Касъл се отчете с 16 точки и 11 борби.

За Детройт Джейлън Дърън записа 25 точки и 14 борби, Кейд Кънингам добави 16 точки и 10 асистенции, а Роналд Холанд II се включи с 15 точки и 11 борби от резервната скамейка.

#Източна конференция #Сан Антонио Спърс #нба

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гръдна аневризма е причина за смъртта на 16-годишния младеж, загинал на плувен турнир в Бургас
1
Гръдна аневризма е причина за смъртта на 16-годишния младеж,...
ЕК в отговор до ЦИК: На Стоил Цицелков е наложена петгодишна забрана за участие в мисии за наблюдение на избори на ЕС
2
ЕК в отговор до ЦИК: На Стоил Цицелков е наложена петгодишна...
Няма пробойни по корпуса на потъналия риболовен кораб край Созопол
3
Няма пробойни по корпуса на потъналия риболовен кораб край Созопол
Министър Дечев: По никакъв начин няма да се меся в разследването на случаите "Петрохан" и "Околчица"
4
Министър Дечев: По никакъв начин няма да се меся в разследването на...
Паркинг за 400 места е изграден на мястото на бивше сметище в кв. "Факултета"
5
Паркинг за 400 места е изграден на мястото на бивше сметище в кв....
Възможно ли е международни експерти да се включат в разследването на случая "Петрохан"?
6
Възможно ли е международни експерти да се включат в разследването...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
2
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
3
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
4
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
5
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в борбата да участва в държавното първенство
6
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в...

Още от: Баскетбол

Сакраменто Кингс прекъсна негативната серия срещу Мемфис Гризлис
Сакраменто Кингс прекъсна негативната серия срещу Мемфис Гризлис
Любомир Минчев: Ако Везенков играе в Литва, ще играе и за националния отбор Любомир Минчев: Ако Везенков играе в Литва, ще играе и за националния отбор
Чете се за: 01:32 мин.
Националите по баскетбол стартираха подготовка в Ботевград Националите по баскетбол стартираха подготовка в Ботевград
Чете се за: 01:42 мин.
ЛеБрон Джеймс подкрепи Джейлън Браун за приза MVP в НБА ЛеБрон Джеймс подкрепи Джейлън Браун за приза MVP в НБА
Чете се за: 02:00 мин.
Бостън Селтикс спечели убедително гостуването си на Лос Анджелис Лейкърс Бостън Селтикс спечели убедително гостуването си на Лос Анджелис Лейкърс
Чете се за: 05:12 мин.
Любомир Минчев избра състава на България за мачовете с Норвегия и Армения Любомир Минчев избра състава на България за мачовете с Норвегия и Армения
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

4 години война: Украйна отбелязва годишнина от инвазията на Русия
4 години война: Украйна отбелязва годишнина от инвазията на Русия
Чете се за: 06:02 мин.
По света
ЦИК започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите ЦИК започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Киселова: Смяната на областни управители не беше изненада Киселова: Смяната на областни управители не беше изненада
Чете се за: 05:45 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова за войната в Украйна: Силно вярвам, че ще има примирие Президентът Илияна Йотова за войната в Украйна: Силно вярвам, че ще има примирие
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Ветровито и с превалявания от дъжд във вторник
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Силна снежна буря връхлетя източното крайбрежие на САЩ
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Промените в Изборния кодекс: Правната комисия ще разгледа ветото на...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Бой с брашно: Цветен карнавал се проведе в гръцкия град Галаксиди
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ