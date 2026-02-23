БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ЛеБрон Джеймс подкрепи Джейлън Браун за приза MVP в НБА

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:00 мин.
Спорт
Лидерът на Лейкърс заяви, че крилото на Бостън заслужава да бъде сред основните фаворити за отличието

леброн джеймс подкрепи джейлън браун приза mvp нба
Суперзвездата на Лос Анджелис Лейкърс ЛеБрон Джеймс изрази подкрепата си към Джейлън Браун от Бостън Селтикс в надпреварата за приза за Най-полезен играч (MVP) в НБА.

Изказването дойде след поражението на „езерняците“ със 89:111 от „келтите“, в което Браун бе водеща фигура с 32 точки, 8 борби и 7 асистенции. Четирикратният носител на отличието MVP Джеймс подчерта, че 29-годишното крило заслужава признание за представянето си през настоящия сезон.

"Цялото това нещо около приза за MVP - не разбирам защо неговото име не се споменава повече. Никой не им даваше шанс в началото на сезона. А сега той бележи средно по 30 точки или малко под 30 на мач. Понякога това се превръща в конкурс за популярност“, заяви Джеймс, цитиран от ESPN.

С успеха срещу Лейкърс тимът на Бостън подобри актива си до 37 победи и 19 загуби – втори най-добър баланс в Източната конференция.

Според Джеймс силният сезон на Селтикс е резултат от мотивацията на Браун, който е поел лидерската роля след отсъствието на голямата звезда Джейсън Тейтъм през целия сезон, както и след напускането на част от основните фигури от шампионския състав през 2024 година – Ал Хорфърд, Джру Холидей и Кристапс Порзингис.

"Чест е да съм част от съперничеството между Селтикс и Лейкърс. Чест е за мен, че ЛеБрон, който е може би най-великият играч в историята на баскетбола, ме хвали така. Просто съм благодарен“, коментира Браун.

От началото на сезона той записва средно по 29,2 точки, 7 борби и 4,9 асистенции на мач.

#MVP #Джейлън Браун #Леброн Джеймс #нба

