ЛеБрон Джеймс подкрепи Джейлън Браун за приза MVP в НБА

Лидерът на Лейкърс заяви, че крилото на Бостън заслужава да бъде сред основните фаворити за отличието
Суперзвездата на Лос Анджелис Лейкърс ЛеБрон Джеймс изрази подкрепата си към Джейлън Браун от Бостън Селтикс в надпреварата за приза за Най-полезен играч (MVP) в НБА.
Изказването дойде след поражението на „езерняците“ със 89:111 от „келтите“, в което Браун бе водеща фигура с 32 точки, 8 борби и 7 асистенции. Четирикратният носител на отличието MVP Джеймс подчерта, че 29-годишното крило заслужава признание за представянето си през настоящия сезон.
"Цялото това нещо около приза за MVP - не разбирам защо неговото име не се споменава повече. Никой не им даваше шанс в началото на сезона. А сега той бележи средно по 30 точки или малко под 30 на мач. Понякога това се превръща в конкурс за популярност“, заяви Джеймс, цитиран от ESPN.
С успеха срещу Лейкърс тимът на Бостън подобри актива си до 37 победи и 19 загуби – втори най-добър баланс в Източната конференция.
Според Джеймс силният сезон на Селтикс е резултат от мотивацията на Браун, който е поел лидерската роля след отсъствието на голямата звезда Джейсън Тейтъм през целия сезон, както и след напускането на част от основните фигури от шампионския състав през 2024 година – Ал Хорфърд, Джру Холидей и Кристапс Порзингис.
"Чест е да съм част от съперничеството между Селтикс и Лейкърс. Чест е за мен, че ЛеБрон, който е може би най-великият играч в историята на баскетбола, ме хвали така. Просто съм благодарен“, коментира Браун.
От началото на сезона той записва средно по 29,2 точки, 7 борби и 4,9 асистенции на мач.