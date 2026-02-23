ЛеБрон Джеймс подкрепи Джейлън Браун за приза MVP в НБА

Суперзвездата на Лос Анджелис Лейкърс ЛеБрон Джеймс изрази подкрепата си към Джейлън Браун от Бостън Селтикс в надпреварата за приза за Най-полезен играч (MVP) в НБА.

Изказването дойде след поражението на „езерняците“ със 89:111 от „келтите“, в което Браун бе водеща фигура с 32 точки, 8 борби и 7 асистенции. Четирикратният носител на отличието MVP Джеймс подчерта, че 29-годишното крило заслужава признание за представянето си през настоящия сезон.

"Цялото това нещо около приза за MVP - не разбирам защо неговото име не се споменава повече. Никой не им даваше шанс в началото на сезона. А сега той бележи средно по 30 точки или малко под 30 на мач. Понякога това се превръща в конкурс за популярност“, заяви Джеймс, цитиран от ESPN.

С успеха срещу Лейкърс тимът на Бостън подобри актива си до 37 победи и 19 загуби – втори най-добър баланс в Източната конференция.

Според Джеймс силният сезон на Селтикс е резултат от мотивацията на Браун, който е поел лидерската роля след отсъствието на голямата звезда Джейсън Тейтъм през целия сезон, както и след напускането на част от основните фигури от шампионския състав през 2024 година – Ал Хорфърд, Джру Холидей и Кристапс Порзингис.

"Чест е да съм част от съперничеството между Селтикс и Лейкърс. Чест е за мен, че ЛеБрон, който е може би най-великият играч в историята на баскетбола, ме хвали така. Просто съм благодарен“, коментира Браун.

От началото на сезона той записва средно по 29,2 точки, 7 борби и 4,9 асистенции на мач.