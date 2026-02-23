БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Директорът на Столичния автотранспорт: Кметът е подведен...
Чете се за: 06:35 мин.
"Тренд": Всеки трети ще гласува за Радев, пет...
Чете се за: 01:47 мин.

Бостън Селтикс спечели убедително гостуването си на Лос Анджелис Лейкърс

Чете се за: 05:12 мин.
Спорт
Всичко по-интересно от мачовете в НБА.

Бостън Селтикс Джейлън Браун
Снимка: БТА
Бостън Селтикс надигра Лос Анджелис Лейкърс със 111:89 като гост в мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА). След като "келтите" триумфираха и в първия двубой през декември, сега отново тимът на Джо Мазула спечели историческото съперничество между двата отбора. С този успех Бостън подобриха баланса си до 37-19 и са втори в Източната конференция, докато Лейкърс са пети на Запад с 34-22.

Джейлън Браун поведе Селтикс с 32 точки, 8 борби и 7 асистенции. Пейтън Причард отбеляза 30 точки и 8 асистенции, включително 6 тройки, а Немиаш Кета завърши с дабъл-дабъл от 10 точки и 8 борби.

Лука Дончич записа 25 точки, а ЛеБрон Джеймс се отчете с 20 и прехвърли границата от 43 000 точки в кариерата си. Остин Рийвс добави 15 точки и 7 борби.

Оклахома Сити Тъндър се наложи над Кливланд Кавалиърс със 121:113 в друг двубой от вечерта. Шампионите играха без две от звездите си - Шей Гилджъс-Алекзандър и Джейлън Уилямс, както и Ейджей Мичъл и Алекс Карузо, но със силно отборно представяне и общо 21 тройки си извоюваха успеха. Така те подобриха баланса си до 44-14, задържайки първото си място в Западната конференция, докато Кливланд са с 36-22 и са четвърти на Изток.

Айзея Джо беше най-резултатен за "гръмотевиците" с 22 точки, Кейсън Уолъс добави 20 точки и 10 борби за дабъл-дабъл, а Чет Холмгрен записа 17 точки и 15 борби.

За Кавалиърс Джеймс Хардън, Донован Мичъл и Сам Мерил отбелязаха по 20 точки, а Еван Мобли се отчете с 15.

Голдън Стейт Уориърс победи Денвър Нъгетс със 128:117 без четирима от ключовите си играчи - Стеф Къри, Кристапс Порзингис, Джими Бътлър и Дреймънд Грийн. В тяхно отсъствие Моузес Мууди реализира 23 точки, а 39-годишният Ал Хорфърд вкара 6 от 7 опита от тройката за общо 22 точки. Де'Антъни Мелтън се отчете с 20 точки, а Брандън Поджемски записа дабъл-дабъл от 18 точки и 15 борби за "воините", които вече са с баланс 30-27 и са осми в Западната конференция.

За Нъгетс, които заемат третата позиция на Запад, Никола Йокич записа впечатляващ трипъл-дабъл от 35 точки, 20 борби и 12 асистенции. Джамал Мъри добави 21 точки, а Кристиан Браун - 18.

Ню Йорк Никс спечели гостуването си на Чикаго Булс със 105:99. Карл-Антъни Таунс отбеляза 28 точки и 11 борби, а Джейлън Брънсън добави 19 точки и 9 асистенции, за да донесат успеха на нюйоркчани. Ландри Шамет добави 16 точки, включвайки се от пейката.

За Чикаго, за които това беше девета поредно поражение, най-резултатен беше Матас Бузелис с 15 точки, а Джейлън Смит и Исак Окоро добавиха по 12.

Филаделфия Севънтисиксърс надделя над Минесота Тимбъруулвс със 135:108 също като гост. Тайрийз Макси вкара 16 от 28-те си опита от игра и отбеляза 4 от 21-те тройки за Сиксърс за общо 39 точки. Ви Джей Еджкомб добави 24 точки, Куентин Граумс се включи с 19 от пейката, а Кели Убре Джуниър се отчете с 18.

За "вълците", Антъни Едуардс се отличи с 28 точки и 9 борби, Джейдън Макданиелс добави 19 точки, а Джулиъс Рандъл - 18.

Орландо Меджик надделя над Лос Анджелис Клипърс със 111:109. Дезмънд Бейн отбеляза 36 точки, а Паоло Банкеро добави 16 точки и 8 асистенции, нанасяйки втора поредна загуба на калифорнийци.

За Клипърс Кауай Ленард записа 37 точки и 8 борби, Бенедикт Матюрин добави 21 точки и 9 борби, а Джордан Милър допринесе с 14 точки.

#НБА 2025/2026 #Национална баскетболна асоциация #Лос Анджелис Лейкърс #Бостън Селтикс

