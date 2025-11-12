БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
България впечатли с рекордна победа на старта в квалификациите за Евробаскет 2027

Селекцията на Таня Гатева се оказа прекалено силна за Азербайджан.

мощна българия трепна старта квалификациите евробаскет 2027
Снимка: fiba.com
Слушай новината

Българският национален отбор за жени постави рекордно начало на първия етап в квалификациите за Евробаскет 2027 в Белгия, Швеция, Финландия и Литва. Съставът на Таня Гатева мина на ходом през Азербайджан след умопомрачително 141:48 в мач от първия кръг в група Е. В Двореца на спорта, Баку наченки на интрига имаше само на старта, но след това българките разсеяха съмненията за такава и до края доминираха без никакви проблеми, постигайки най-убедителната си победа в своята история, отбелязвайки 141 точки за първи път. "Лъвиците" не допуснаха повече от 15 точки в нито една от четирите части, което говори достатъчно за превъзходството им в срещата, а предишният им най-резултатен успех датира от датира от 15 ноември, когато громят Норвегия с 97:66 в европейски квалификации.

Официален дебют с екипа на представителния ни тим направи Ивана Бонева.

Следващият мач за българския отбор ще бъде на 15 ноември (събота), когато ще пътуват до Рига за гостуване на Украйна, а баскетболистките на Еврен Алкая ще приемат Черна гора.


Солидната игра в защита, съчетана с индивидуалните изпълнения, завършени от Илияна Георгиева, Валерия Алексиева и Хилсман, дадоха възможност на българките да затвърдят доминацията си и в хода на втория период. Верните решения на домакините се брояха на пръсти и „лъвиците“ продължиха с наказателната си акция, прибирайки се в съблекалнята при 56:27.

Точните стрелби на Борислава Христова, Иванова, Георгиева и Хилсман направиха превъзходството на представителния ни тим смазващо. Азербайджанките бяха далече от класата на своите съпернички, които след 30 минути игра си изградиха внушителната преднина от 65 точки разлика. Така единствената интрига във финалната десетка бе само какъв ще бъде крайният резултат.

Илияна Георгиева даде тон за разгромната победа на българките със своите 20 точки, 6 борби и 5 асистенции. Валерия Алексива финишира с 19 и 8 завършващи подавания, Гергана Иванова и Кайла Хилсман (7 овладени под двата ринга топки) отбелязаха по 16. Борислава Христова (7 овладени под двата коша топки) и Радостина Христова имат по 14 точки, Юлияна Вълчева (9 борби) и Преслава Колева реализираха по 10.

Александра Моленхауер отсрами азербайджанките с 15 точки.

