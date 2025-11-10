Кризата с боклука в София: Общината е готова да поеме извозването и на „Подуяне“, „Слатина“ и „Изгрев“

Столичната община и районите „Подуяне“, „Слатина“ и „Изгрев“ имат готовност за алтернативна организация на сметопочистването в зона 3 от 1 декември.

Настоящият договор изтича на 30 ноември, а сключването на нов се бави поради обжалване.

Затова местните власти са готови да поемат самостоятелно събирането на боклука като използват общинска техника. Допълнително ще бъдат наети 15 камиона. Очаква се и закупуване на още 10 с щипка. Засега техниката би била достатъчна за справяне с кризата с боклука в столицата.