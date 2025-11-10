БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Специално: "Върнах се от среща с дявола" -...
Чете се за: 07:40 мин.
Пускат Никола Саркози, след като престоя само три седмици...
Чете се за: 00:45 мин.
Премиерът Желязков за особения управител в...
Чете се за: 04:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Кризата с боклука в София: Общината е готова да поеме извозването и на „Подуяне“, „Слатина“ и „Изгрев“

Карина Караньотова от Карина Караньотова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Столичната община и районите „Подуяне“, „Слатина“ и „Изгрев“ имат готовност за алтернативна организация на сметопочистването в зона 3 от 1 декември.

Настоящият договор изтича на 30 ноември, а сключването на нов се бави поради обжалване.

Затова местните власти са готови да поемат самостоятелно събирането на боклука като използват общинска техника. Допълнително ще бъдат наети 15 камиона. Очаква се и закупуване на още 10 с щипка. Засега техниката би била достатъчна за справяне с кризата с боклука в столицата.

#София #криза с боклука

Последвайте ни

ТОП 24

Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче
1
Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче
Пускат Никола Саркози, след като престоя само три седмици в затвора
2
Пускат Никола Саркози, след като престоя само три седмици в затвора
Почина оперната певица Стефка Евстатиева
3
Почина оперната певица Стефка Евстатиева
Лекарят, прегазил куче, не се е опитал да помогне на животното
4
Лекарят, прегазил куче, не се е опитал да помогне на животното
Генералният директор на Би Би Си подаде оставка след скандал с обработена реч на Доналд Тръмп
5
Генералният директор на Би Би Си подаде оставка след скандал с...
Специално: "Върнах се от среща с дявола" - разказва израелски заложник, преминал през ада
6
Специално: "Върнах се от среща с дявола" - разказва...

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
2
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
4
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
5
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
6
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби

Още от: Регионални

Служител на железниците е извършител на жестокото убийство в Карлово
Служител на железниците е извършител на жестокото убийство в Карлово
Лекарят, прегазил куче, не се е опитал да помогне на животното Лекарят, прегазил куче, не се е опитал да помогне на животното
Чете се за: 03:10 мин.
Гражданският съвет към ВСС осъди натиска върху съдии по делото срещу кмета на Варна Гражданският съвет към ВСС осъди натиска върху съдии по делото срещу кмета на Варна
Чете се за: 00:25 мин.
Жалби в КЗК спират подписването на договор за почистването на три столични района Жалби в КЗК спират подписването на договор за почистването на три столични района
Чете се за: 02:05 мин.
Пореден разлив във Варненското езеро Пореден разлив във Варненското езеро
Чете се за: 01:30 мин.
Цената на тиквички, ябълки, пипер и краставици расте Цената на тиквички, ябълки, пипер и краставици расте
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

Лекарят, прегазил куче, не се е опитал да помогне на животното
Лекарят, прегазил куче, не се е опитал да помогне на животното
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Специално: "Върнах се от среща с дявола" - разказва израелски заложник, преминал през ада Специално: "Върнах се от среща с дявола" - разказва израелски заложник, преминал през ада
Чете се за: 07:40 мин.
По света
Саркози ще бъде поставен под строг съдебен надзор, въпреки че беше освободен от затвора Саркози ще бъде поставен под строг съдебен надзор, въпреки че беше освободен от затвора
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Служител на железниците е извършител на жестокото убийство в Карлово Служител на железниците е извършител на жестокото убийство в Карлово
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Казусът "Лукойл": Каква е ролята на "особен...
Чете се за: 07:20 мин.
У нас
Оставки по върховете на Би Би Си: Доналд Тръмп се закани с правни...
Чете се за: 04:22 мин.
Европа
Взрив край Червената крепост в Делхи отне живота на осем души
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Oправдаха бившите полицаи, ескортирали пиян шофьор, причинил тежка...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ