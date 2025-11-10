Служител на железниците е извършител на жестокото убийство в Карлово

Жестоко убийство в Карлово. След скандал във влака, мъж с увреждане е пребит и намушкан с нож на гарата в града. Четирима души са задържани, а нанеслият фаталния удар е служител на железниците. Окръжният съд в Пловдив го остави в ареста.

Трагедията се разиграла в чакалнята на гарата в Карлово в петък. Работещите там още не могат да се отърсят от шока.

"Чух много шум и се уплаших. Много пъти викат по гарата, ама като се разхвърчаха железа и аз затворих", каза Нели Тончева. "Аз съм виждала и други случаи най-различни по гарата за 30 години, но този случай ме шокира, защото е станало убийство", коментира Веселина Василева.

По първоначални данни причина за саморазправата е конфликт, започнал във влака за Бургас. Скандалът възникнал между сина на обвиняемия и сина на жертвата, който по ирония на съдбата се прибирал в отпуск от затвора, където излежава присъда за убийство.

"Става конфликтът във влака и тогава, за да избегнат конфликта със затворника, те слизат и така се озовават на гарата в Карлово", заяви Борис Мендев, прокурор.

Там напрежението между бащите ескалирало. Жертвата се предвижвала с патерици, заради ампутиран крак. Именно с тях четиримата вандали го пребили, а единият от тях го намушкал с нож. По думите му - само за да го рани.

"Той толкова разстроен беше, когато се срещнах с него, че не можеше да повярва, защото ние имаме някаква представа за биологията на крака, има една артерия, която минава, как пък точно нея е уцелил", каза Стоимен Гърбев, служебен защитник.

Според защитата случилото се е малшанс, а извършителят сам се е обадил на телефон 112.

"Той отива, предава се и казва: Убих го, ето ножа. Има ли нещо от Агата Кристи да виждаме тука? Няма", допълни Стоимен Гърбев. "Квалификацията, за която той е привлечен, е за умишлено убийство по хулигански подбуди", обясни Борис Мендев, прокурор.

Другите трима, участвали в побоя, са обвиняеми за нанасяне на лека телесна повреда по хулигански подбуди и са под гаранция.