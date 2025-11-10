БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Специално: "Върнах се от среща с дявола" -...
Чете се за: 07:40 мин.
Пускат Никола Саркози, след като престоя само три седмици...
Чете се за: 00:45 мин.
Премиерът Желязков за особения управител в...
Чете се за: 04:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Служител на железниците е извършител на жестокото убийство в Карлово

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Димитър Димитров
A+ A-
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Запази

Трагедията се разиграла в чакалнята на гарата

Служител на железниците е извършител на жестокото убийство в Карлово
Слушай новината

Жестоко убийство в Карлово. След скандал във влака, мъж с увреждане е пребит и намушкан с нож на гарата в града. Четирима души са задържани, а нанеслият фаталния удар е служител на железниците. Окръжният съд в Пловдив го остави в ареста.

Трагедията се разиграла в чакалнята на гарата в Карлово в петък. Работещите там още не могат да се отърсят от шока.

"Чух много шум и се уплаших. Много пъти викат по гарата, ама като се разхвърчаха железа и аз затворих", каза Нели Тончева.

"Аз съм виждала и други случаи най-различни по гарата за 30 години, но този случай ме шокира, защото е станало убийство", коментира Веселина Василева.

По първоначални данни причина за саморазправата е конфликт, започнал във влака за Бургас. Скандалът възникнал между сина на обвиняемия и сина на жертвата, който по ирония на съдбата се прибирал в отпуск от затвора, където излежава присъда за убийство.

"Става конфликтът във влака и тогава, за да избегнат конфликта със затворника, те слизат и така се озовават на гарата в Карлово", заяви Борис Мендев, прокурор.

Там напрежението между бащите ескалирало. Жертвата се предвижвала с патерици, заради ампутиран крак. Именно с тях четиримата вандали го пребили, а единият от тях го намушкал с нож. По думите му - само за да го рани.

"Той толкова разстроен беше, когато се срещнах с него, че не можеше да повярва, защото ние имаме някаква представа за биологията на крака, има една артерия, която минава, как пък точно нея е уцелил", каза Стоимен Гърбев, служебен защитник.

Според защитата случилото се е малшанс, а извършителят сам се е обадил на телефон 112.

"Той отива, предава се и казва: Убих го, ето ножа. Има ли нещо от Агата Кристи да виждаме тука? Няма", допълни Стоимен Гърбев.

"Квалификацията, за която той е привлечен, е за умишлено убийство по хулигански подбуди", обясни Борис Мендев, прокурор.

Другите трима, участвали в побоя, са обвиняеми за нанасяне на лека телесна повреда по хулигански подбуди и са под гаранция.

#мъж с увреждане #карлово #убийство

Последвайте ни

ТОП 24

Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче
1
Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче
Пускат Никола Саркози, след като престоя само три седмици в затвора
2
Пускат Никола Саркози, след като престоя само три седмици в затвора
Почина оперната певица Стефка Евстатиева
3
Почина оперната певица Стефка Евстатиева
Генералният директор на Би Би Си подаде оставка след скандал с обработена реч на Доналд Тръмп
4
Генералният директор на Би Би Си подаде оставка след скандал с...
Специално: "Върнах се от среща с дявола" - разказва израелски заложник, преминал през ада
5
Специално: "Върнах се от среща с дявола" - разказва...
Мъж с увреждане почина след жесток побой в Карлово
6
Мъж с увреждане почина след жесток побой в Карлово

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
2
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
4
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
5
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
6
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...

Още от: Регионални

Лекарят, прегазил куче, не се е опитал да помогне на животното
Лекарят, прегазил куче, не се е опитал да помогне на животното
Гражданският съвет към ВСС осъди натиска върху съдии по делото срещу кмета на Варна Гражданският съвет към ВСС осъди натиска върху съдии по делото срещу кмета на Варна
Чете се за: 00:25 мин.
Жалби в КЗК спират подписването на договор за почистването на три столични района Жалби в КЗК спират подписването на договор за почистването на три столични района
Чете се за: 02:05 мин.
Пореден разлив във Варненското езеро Пореден разлив във Варненското езеро
Чете се за: 01:30 мин.
Цената на тиквички, ябълки, пипер и краставици расте Цената на тиквички, ябълки, пипер и краставици расте
Чете се за: 00:50 мин.
Бум на строителството в Пловдив - предприемат ли се мерки Бум на строителството в Пловдив - предприемат ли се мерки
Чете се за: 02:30 мин.

Водещи новини

Лекарят, прегазил куче, не се е опитал да помогне на животното
Лекарят, прегазил куче, не се е опитал да помогне на животното
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Специално: "Върнах се от среща с дявола" - разказва израелски заложник, преминал през ада Специално: "Върнах се от среща с дявола" - разказва израелски заложник, преминал през ада
Чете се за: 07:40 мин.
По света
Пускат Никола Саркози, след като престоя само три седмици в затвора Пускат Никола Саркози, след като престоя само три седмици в затвора
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Служител на железниците е извършител на жестокото убийство в Карлово Служител на железниците е извършител на жестокото убийство в Карлово
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Казусът "Лукойл": Каква е ролята на "особен...
Чете се за: 05:10 мин.
У нас
Оставки по върховете на Би Би Си: Доналд Тръмп се закани с правни...
Чете се за: 04:22 мин.
Европа
Взрив край Червената крепост в Делхи отне живота на осем души
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Oправдаха бившите полицаи, ескортирали пиян шофьор, причинил тежка...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ