БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Премиерът Желязков за особения управител в...
Чете се за: 04:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Мъж с увреждане почина след жесток побой в Карлово

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: БНТ-Пловдив
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Запази

За престъплението са задържани четирима

Мъж с увреждане почина след жесток побой в Карлово
Снимка: Снимката е илюстративна
Слушай новината

50-годишен мъж е починал след жесток побой и пробождане с нож в Карлово.

За престъплението са задържани четирима мъже, които вече са привлечени като обвиняеми от Окръжната прокуратура.

Установено е, че на 7 ноември четиримата се намирали в района на жп гарата в Карлово. По това време в сградата била и жертвата, който е с увреждане и се придвижвал с патерици.

Трима от групата го повалили на земята, взели патериците му и започнали да го удрят с тях. През това време четвъртият извадил нож и го пробол в областта на дясното бедро. Мъжът получил силен кръвоизлив и починал.

Според първоначалните данни причината за нападението е предходен конфликт.

Четиримата обвиняеми са задържани за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор, а днес Окръжна прокуратура-Пловдив внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо мъжа, наръгал жертвата с нож.

Останалите трима са с наложена мярка за неотклонение "гаранция".

#пребит инвалид #карлово

Последвайте ни

ТОП 24

ДАНС извършва проверка в рафинерията и офисите на "Лукойл"
1
ДАНС извършва проверка в рафинерията и офисите на "Лукойл"
Почина оперната певица Стефка Евстатиева
2
Почина оперната певица Стефка Евстатиева
Доналд Тръмп обеща по 2000 долара на всеки беден американец
3
Доналд Тръмп обеща по 2000 долара на всеки беден американец
Генералният директор на Би Би Си подаде оставка след скандал с обработена реч на Доналд Тръмп
4
Генералният директор на Би Би Си подаде оставка след скандал с...
От 10 до 20 години затвор грозят обвинените в източване на гориво от тръбопровод на "Лукойл"
5
От 10 до 20 години затвор грозят обвинените в източване на гориво...
Поскъпване при основните храни, поевтиняване при зеленчуците
6
Поскъпване при основните храни, поевтиняване при зеленчуците

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
2
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
4
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
5
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
6
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...

Още от: Криминално

Опит за имотна измама осуетиха полицаите във Варна
Опит за имотна измама осуетиха полицаите във Варна
Още от историята на българина, "баща" на фентанила в Мексико Още от историята на българина, "баща" на фентанила в Мексико
Чете се за: 11:25 мин.
СДВР разби депо за съхранение на марихуана в столичния квартал "Орландовци" СДВР разби депо за съхранение на марихуана в столичния квартал "Орландовци"
7981
Чете се за: 01:17 мин.
Ексклузивно: Историята на пастора-медик, който стана "баща" на фентанила в Мексико Ексклузивно: Историята на пастора-медик, който стана "баща" на фентанила в Мексико
Чете се за: 04:55 мин.
Сексуални стимуланти, парфюми и текстил задържаха митничари в автобуси Сексуални стимуланти, парфюми и текстил задържаха митничари в автобуси
Чете се за: 03:07 мин.
Жена беше наръгана в центъра на Благоевград Жена беше наръгана в центъра на Благоевград
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

Цената на тиквички, ябълки, пипер и краставици расте
Цената на тиквички, ябълки, пипер и краставици расте
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Премиерът Желязков за особения управител в "Лукойл": Има имена, които обсъждаме Премиерът Желязков за особения управител в "Лукойл": Има имена, които обсъждаме
Чете се за: 04:47 мин.
У нас
Бюджетна процедура на пауза: Работодатели и синдикати искат да участват в Съвета за съвместно управление Бюджетна процедура на пауза: Работодатели и синдикати искат да участват в Съвета за съвместно управление
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Продължава проверката на ДАНС в "Лукойл"
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Трусовете в Би Би Си: Две оставки по върховете на корпорацията
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Началото на края на бюджетната парализа в САЩ
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Открита е най-дългата старинна църква по Южното Черноморие край...
Чете се за: 05:02 мин.
Още
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ