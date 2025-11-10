Мъж с увреждане почина след жесток побой в Карлово

50-годишен мъж е починал след жесток побой и пробождане с нож в Карлово.

За престъплението са задържани четирима мъже, които вече са привлечени като обвиняеми от Окръжната прокуратура.

Установено е, че на 7 ноември четиримата се намирали в района на жп гарата в Карлово. По това време в сградата била и жертвата, който е с увреждане и се придвижвал с патерици.

Трима от групата го повалили на земята, взели патериците му и започнали да го удрят с тях. През това време четвъртият извадил нож и го пробол в областта на дясното бедро. Мъжът получил силен кръвоизлив и починал.

Според първоначалните данни причината за нападението е предходен конфликт.

Четиримата обвиняеми са задържани за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор, а днес Окръжна прокуратура-Пловдив внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо мъжа, наръгал жертвата с нож.

Останалите трима са с наложена мярка за неотклонение "гаранция".