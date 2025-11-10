Австралийска компания изобрети робот-строител

Австралийска компания представи паякообразен робот, наречен Charlotte ("Шарлът"). Той може полуавтономно да 3D принтира постройка с площ от 200 кв.м, само за 24 часа. За нещо подобно обикновено са нужни 100 зидари, работещи неуморно цяло денонощие.

Роботът събира суровини като пясък, пръст, отпадъци (счупени тухли, стъкло), смесва ги и ги компресира. Разработчиците вярват, че скоро той ще може да строи домове не само на Земята, но и на Луната. Засега машината е в процес на разработка, но вече е представен умален прототип на технологично изложение в Австралия.