ИЗВЕСТИЯ

България впечатли с рекордна победа на старта в...
Чете се за: 03:00 мин.
Кучето в кв. "Разсадника" е било прегазено...
Чете се за: 02:00 мин.
Президентът Радев наложи вето върху промените за особения...
Чете се за: 03:22 мин.
ВСС освободи Даниела Талева като ад хок прокурор
Чете се за: 00:37 мин.
Казусът "Коцев": Варненският кмет ще изпълнява...
Чете се за: 01:00 мин.
Росен Желязков: До края на годината очакваме третото...
Чете се за: 01:22 мин.
Президентът Румен Радев с критики към властта за особения...
Чете се за: 01:45 мин.

Сенатът на САЩ одобри първа стъпка към прекратяване на бюджетната парализа

Мартин Гицов от Мартин Гицов
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Републиканците привлякоха гласове от демократи за временно споразумение, което може да деблокира работата на федералните институции

Американският Сенат гласува споразумение, което е първа крачка към преодоляване на бюджетната парализа. Пробивът стана възможен, след като републиканците успяха да привлекат гласовете на няколко демократи. Трябва обаче да бъдат преодолени още редица препятствия, включително вот в Камарата на представителите, преди окончателен пробив, който ще позволи деблокиране на федералните институции и услуги. Сенатът вече се събра за продължаване на дебатите.

Вотът в Сената е първа процедурна стъпка към намиране на компромис за финансиране на федералното правителство, след като то остана без пари на 1 октомври. Настоящата бюджетна парализа, или така нареченият „шътдаун“, е най-продължителната в американската история и само до преди ден компромис не се очертаваше. До него се стигна след междупартийни преговори.

Републиканците, които имат мнозинство от 53 на 47 представители в Сената, се нуждаеха от допълнителна подкрепа, за да достигнат задължителния праг от 60 гласа. Осем демократи дадоха гласовете си в замяна на вот през декември за удължаване на здравните субсидии.

Джийн Шахийн, сенатор–демократ от Ню Хемпшър: „Направихме голяма стъпка, за да защитим здравните грижи за десетки милиони американци в замяна на финансиране до 31 януари. Споразумението възстановява на работа хиляди уволнени федерални служители и осигурява изплащане със задна дата за времето на "шътдауна" на други повече от милион. Предлагат се три двупартийни проекта за финансиране – на селското стопанство и на Агенцията за храни и лекарства, за военно строителство и за ветераните, както и за законодателната власт. Възстановява се истински двупартиен бюджетен процес.“

Високопоставени демократи критикуваха остро колегите си, които подкрепиха републиканците, че не са получили достатъчно в замяна. Освен това договореното финансиране до края на януари вещае нов „шътдаун“ в началото на следващата година.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: „Никога няма да се съгласим да дадем значителни суми или каквито и да било пари на затворници, нелегално пребиваващи, дошли в нашата страна. Мисля, че демократите го разбират.“

Предстои да се намери компромис и с вота в Камарата на представителите. Процесът трябва да завърши с подпис на президента Тръмп.

#Доналд Тръмп #САЩ

