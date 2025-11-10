България и Ливан обсъждат възстановяване на пряката авиолиния София - Бейрут

Възможностите за възстановяване на пряката въздушна линия Бейрут - София, обсъдиха президентите на Ливан и България. Жозеф Аун е на официално посещение у нас по покана на българския държавен глава. Визитата е в навечерието на 60-ата годишнина от установяването на дипломатическите отношения между двете държави.

Безпрецедентната ескалация на напрежението в Близкия изток и започналите дълбоки промени в регионалната архитектура за сигурност изправят Ливан пред исторически избор за завръщане на политическата и икономическа стабилност, подчерта президентът Радев. Заедно с Жозеф Аун обсъдиха възможности за задълбочаване на двустранните отношенията в икономиката, инвестициите, отбраната, селско стопанство. Румен Радев поздрави ливанския президент.

Румен Радев, президент на Република България: "За връщането на страната по пътя на мира, просперитета, сигурността - изключително важно не само за Ливан и региона на Близкия изток, но и за нас, за целия Европейски съюз. И в тази връзка България може да играе важна роля във възстановяването и в икономическото развитие на Ливан и ние изразяваме своята готовност за задълбочаване на отношенията."

Президентите очакват скоро външните министри на двете държави да изготвят меморандум за разбирателство. Обсъдили са и възстановяване на редовната самолетна линия между Бейрут и София.

Снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

Жозеф Аун, президент на Ливан: "Също така коментирахме сътрудничество в областта на енергетиката. Известно е, че България има големи възможности във военната промишленост, както и в подготовката на военните медици. Затова за нас е изключително важна готовността ѝ да помогне на Ливанската армия."

Президентите отправиха апел към правителствата на двете страни за създаването на съвместна комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество.