БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Специално: "Върнах се от среща с дявола" -...
Чете се за: 07:40 мин.
Пускат Никола Саркози, след като престоя само три седмици...
Чете се за: 00:45 мин.
Премиерът Желязков за особения управител в...
Чете се за: 04:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

 

ЕК за санкциите срещу "Лукойл": Брюксел е в контакт с България и останалите държави членки

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
По света
Запази
ЕК за санкциите срещу "Лукойл": Брюксел е в контакт с България и останалите държави членки
Слушай новината

"Лукойл" обяви форсмажорно положение за активите си в Ирак. Там руският енергиен гигант притежава едно от най-големите нефтени находища в света - Западна Курна-2. Иракските власти са замразили всички плащания към "Лукойл", както в суров петрол, така и в брой, тъй като се търсят правни начини за продължаване на нефтодобива.

От руския консорциум предупреждават, че ще напуснат находището, ако продължава форсмажорното положение. От Брюксел обявиха, че продължават да са в контакт с България и останалите държави, които може да бъдат засегнати от санкциите срещу "Лукойл". От Еврокомисията съобщиха, че засега няма доказателства за пряко отражение на американските санкции върху доставките на горива в Европа.

"Европейската комисия поддържа контакт със засегнатите държави във връзка с възможното въздействие на санкциите на САЩ срещу “Лукойл” от миналия месец. Всички трансакции, свързани с продажбата на “Лукойл” трябва да са в съответствие с определените задължения по санкциите. Нека все пак да напомня, че "Лукойл" не е обект на европейски санкции. Така, че ние оставаме в контакт с държавите членки за този процес, но няма какво повече да кажем на този етап", каза Ариана Подеста, говорител на ЕК.

#"Лукойл" #ЕК #Брюксел

Последвайте ни

ТОП 24

Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче
1
Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче
ДАНС извършва проверка в рафинерията и офисите на "Лукойл"
2
ДАНС извършва проверка в рафинерията и офисите на "Лукойл"
Почина оперната певица Стефка Евстатиева
3
Почина оперната певица Стефка Евстатиева
Пускат Никола Саркози, след като престоя само три седмици в затвора
4
Пускат Никола Саркози, след като престоя само три седмици в затвора
Доналд Тръмп обеща по 2000 долара на всеки беден американец
5
Доналд Тръмп обеща по 2000 долара на всеки беден американец
Генералният директор на Би Би Си подаде оставка след скандал с обработена реч на Доналд Тръмп
6
Генералният директор на Би Би Си подаде оставка след скандал с...

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
2
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
4
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
5
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
6
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...

Още от: По света

Специално: "Върнах се от среща с дявола" - разказва израелски заложник, преминал през ада
Специално: "Върнах се от среща с дявола" - разказва израелски заложник, преминал през ада
Пускат Никола Саркози, след като престоя само три седмици в затвора Пускат Никола Саркози, след като престоя само три седмици в затвора
Чете се за: 00:45 мин.
Кремъл: Лавров не е в черния списък на Путин Кремъл: Лавров не е в черния списък на Путин
Чете се за: 02:20 мин.
Началото на края на бюджетната парализа в САЩ Началото на края на бюджетната парализа в САЩ
Чете се за: 03:30 мин.
Зимна приказка в Торонто (СНИМКИ) Зимна приказка в Торонто (СНИМКИ)
Чете се за: 00:32 мин.
Ще излезе ли на свобода Никола Саркози? Ще излезе ли на свобода Никола Саркози?
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

Специално: "Върнах се от среща с дявола" - разказва израелски заложник, преминал през ада
Специално: "Върнах се от среща с дявола" - разказва...
Чете се за: 07:40 мин.
По света
Пускат Никола Саркози, след като престоя само три седмици в затвора Пускат Никола Саркози, след като престоя само три седмици в затвора
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Oправдаха бившите полицаи, ескортирали пиян шофьор, причинил тежка катастрофа Oправдаха бившите полицаи, ескортирали пиян шофьор, причинил тежка катастрофа
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Цената на тиквички, ябълки, пипер и краставици расте Цената на тиквички, ябълки, пипер и краставици расте
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Премиерът Желязков за особения управител в "Лукойл": Има...
Чете се за: 04:47 мин.
У нас
Бюджетна процедура на пауза: Работодатели и синдикати искат да...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Продължава проверката на ДАНС в "Лукойл"
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ