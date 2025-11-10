ЕК за санкциите срещу "Лукойл": Брюксел е в контакт с България и останалите държави членки

"Лукойл" обяви форсмажорно положение за активите си в Ирак. Там руският енергиен гигант притежава едно от най-големите нефтени находища в света - Западна Курна-2. Иракските власти са замразили всички плащания към "Лукойл", както в суров петрол, така и в брой, тъй като се търсят правни начини за продължаване на нефтодобива.

От руския консорциум предупреждават, че ще напуснат находището, ако продължава форсмажорното положение. От Брюксел обявиха, че продължават да са в контакт с България и останалите държави, които може да бъдат засегнати от санкциите срещу "Лукойл". От Еврокомисията съобщиха, че засега няма доказателства за пряко отражение на американските санкции върху доставките на горива в Европа.