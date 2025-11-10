Ивайло Чочев: В националния ни отбор има млади момчета с добри качества, които искат да се развиват

България гостува на Турция в събота, 15 ноември в четвъртия си мач от квалификациите за Мондиал 2026.

Мачът ще бъде излъчен пряко по БНТ 1 и БНТ 3 от 19:00 часа.

Според Ивайло Чочев последните две срещи в квалификациите с Турция и Грузия са добра възможност за по-неопитните състезатели в селекцията.

"Разбира се, че ни предстоят тежки мачове срещу много добри отбори с добри индивидуалности. Треньорите искат да променят това, че да вкарат по-млади момчета, които може би с 2-3 години обиграване после да са гръбнака на отбора", заяви халфът на Лудогорец.

"Има млади момчета наистина с добри качества, които искат да се развиват. Ако тези момчета съумеят така да се опазят от контузии, да продължават да играт в клубните си отбори, мисля че занапред националният отбор може да има по-добро бъдеще", каза още Чочев.

Националите се събраха вчера на лагер в Бояна. В отбора беше повикан друг играч на Лудогорец Станислав Иванов, който замени контузения Радослав Кирилов.

Тимът ни заминала за Бурса в петък сутринта.

