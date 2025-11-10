БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Пуснаха Никола Саркози, след като престоя само 20 дни в...
Чете се за: 00:45 мин.
Премиерът Желязков за особения управител в...
Чете се за: 04:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ивайло Чочев: В националния ни отбор има млади момчета с добри качества, които искат да се развиват

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
Запази

Според халфа последните две срещи в квалификациите с Турция и Грузия са добра възможност за по-неопитните състезатели в селекцията.

ивайло чочев националния отбор млади момчета добри качества искат развиват
Scroll left Scroll right
Слушай новината

България гостува на Турция в събота, 15 ноември в четвъртия си мач от квалификациите за Мондиал 2026.

Мачът ще бъде излъчен пряко по БНТ 1 и БНТ 3 от 19:00 часа.

Според Ивайло Чочев последните две срещи в квалификациите с Турция и Грузия са добра възможност за по-неопитните състезатели в селекцията.

"Разбира се, че ни предстоят тежки мачове срещу много добри отбори с добри индивидуалности. Треньорите искат да променят това, че да вкарат по-млади момчета, които може би с 2-3 години обиграване после да са гръбнака на отбора", заяви халфът на Лудогорец.

"Има млади момчета наистина с добри качества, които искат да се развиват. Ако тези момчета съумеят така да се опазят от контузии, да продължават да играт в клубните си отбори, мисля че занапред националният отбор може да има по-добро бъдеще", каза още Чочев.

Националите се събраха вчера на лагер в Бояна. В отбора беше повикан друг играч на Лудогорец Станислав Иванов, който замени контузения Радослав Кирилов.

Тимът ни заминала за Бурса в петък сутринта.

Вижте репортажа във видеото!

Свързани статии:

Гледайте световната квалификация Турция – България в събота по БНТ 1 и БНТ 3
Гледайте световната квалификация Турция – България в събота по БНТ 1 и БНТ 3
Мачът е на 15 ноември от 19:00 ч. Студиото ни започва 30 минути...
Чете се за: 00:37 мин.
Антон Недялков и Петко Христов отпаднаха от състава на България за последните два мача от квалификациите за Мондиал 2026
Антон Недялков и Петко Христов отпаднаха от състава на България за последните два мача от квалификациите за Мондиал 2026
 На тяхно място селекционерът на България Александър Димитров...
Чете се за: 02:22 мин.
#национален отбор по футбол на България #Ивайло Чочев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

ДАНС извършва проверка в рафинерията и офисите на "Лукойл"
1
ДАНС извършва проверка в рафинерията и офисите на "Лукойл"
Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче
2
Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче
Почина оперната певица Стефка Евстатиева
3
Почина оперната певица Стефка Евстатиева
Доналд Тръмп обеща по 2000 долара на всеки беден американец
4
Доналд Тръмп обеща по 2000 долара на всеки беден американец
Генералният директор на Би Би Си подаде оставка след скандал с обработена реч на Доналд Тръмп
5
Генералният директор на Би Би Си подаде оставка след скандал с...
От 10 до 20 години затвор грозят обвинените в източване на гориво от тръбопровод на "Лукойл"
6
От 10 до 20 години затвор грозят обвинените в източване на гориво...

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
2
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
4
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
5
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
6
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...

Още от: Футбол

Гледайте световната квалификация Турция – България в събота по БНТ 1 и БНТ 3
Гледайте световната квалификация Турция – България в събота по БНТ 1 и БНТ 3
Антон Недялков и Петко Христов отпаднаха от състава на България за последните два мача от квалификациите за Мондиал 2026 Антон Недялков и Петко Христов отпаднаха от състава на България за последните два мача от квалификациите за Мондиал 2026
Чете се за: 02:22 мин.
Бойко Величков: Победата в дербито е просто една стъпка в правилната посока Бойко Величков: Победата в дербито е просто една стъпка в правилната посока
Чете се за: 06:15 мин.
Милан Коприваров: Загубата на Левски не би трябвало да даде отражение върху амбициите за спечелването на титлата Милан Коприваров: Загубата на Левски не би трябвало да даде отражение върху амбициите за спечелването на титлата
Чете се за: 05:15 мин.
Бойко Величков, Милан Коприваров и Георги Павлов в "Арена спорт" Бойко Величков, Милан Коприваров и Георги Павлов в "Арена спорт"
Чете се за: 01:05 мин.
Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории
Чете се за: 00:35 мин.

Водещи новини

Пуснаха Никола Саркози, след като престоя само 20 дни в затвора
Пуснаха Никола Саркози, след като престоя само 20 дни в затвора
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Oправдаха бившите полицаи, ескортирали пиян шофьор, причинил тежка катастрофа Oправдаха бившите полицаи, ескортирали пиян шофьор, причинил тежка катастрофа
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Цената на тиквички, ябълки, пипер и краставици расте Цената на тиквички, ябълки, пипер и краставици расте
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Премиерът Желязков за особения управител в "Лукойл": Има...
Чете се за: 04:47 мин.
У нас
Бюджетна процедура на пауза: Работодатели и синдикати искат да...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Продължава проверката на ДАНС в "Лукойл"
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Трусовете в Би Би Си: Две оставки по върховете на корпорацията
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ