Началото на края на бюджетната парализа в САЩ

Горната Камара на американския Конгрес проправи път за край на бюджетната парализа в страната. За да се случи пробив, 7 сенатори от Демократическата партия и 1 независим подкрепиха споразумението, зад което застанаха и републиканците.

За какво се разбраха партиите в американския Конгрес?

Кога ще възобнови работата си американското правителство, което не функционира вече рекордните 40 дни?

Споразумение за финансирането на правителството до края на януари мина с 60 на 40 гласа в Сената. Вотът беше драматичен и продължи повече от два часа. Гласуването е първата процедурна стъпка по приемането на компромисно решение за работата на правителството, което не функционира от първи октомври. Сенатор Маги Хасан е сред сенаторите-демократи, подкрепили документа.



сенатор Маги Хасан, Ню Хемпшир, Демократическа партия:

С гласа си днес направих две неща еднакво морално важни и наложителни. Първото - да се уверя, че правителството работи, така че нашите деца и възрастни има какво да ядат, че авиодиспечерите ни да могат и да поспят, и да печелят пари, така че ветераните ни да бъдат защитени, и да продължа борбата за намаляване на данъците върху премиите. И ако това не се случи - срам за Републиканската партия и срам за Доналд Тръмп.

Мнозина от демократите обаче определиха решението на Сената като провал и като пропусната възможност за оказване на по-голям натиск на администрацията на Доналд Тръмп.

сенатор Адам Шиф, Калифорния, Демократическа партия:

Гласувах "Против" този закон, защото в него няма нищо, което да помогне на хората да си позволят здравни осигуровки. В него няма нищо, което ще доведе до намаляване на цените, нищо, което ще помогне на хората с хронични заболявания.

Съгласно споразумението, демократите са решили да гласуват ЗА, защото са получили уверението на колегите си републиканци, че през декември ще гласуват за удължаване на субсидиите по Закона за достъпни здравни грижи.

Субсидиите, които помагат на американците с по-ниски доходи да плащат за частно здравно осигуряване и които изтичат в края на годината, бяха приоритет на демократите по време на битката за финансиране. Преди обаче да бъде сложен край на най-дългият в историята на САЩ бюджетен блокаж и федерални работници и агенции да заработят отново, ще трябва да се премине през още няколко препятствия.

Предстои споразумението да получи зелена светлина и в Долната Камара на Конгреса, след което да бъде изпратено за подпис на президента Доналд Тръмп. Процесът може да отнеме няколко дни. Според мнозина анализатори краят на сегашната парализа, която се разчита като триумф за Доналд Тръмп и като провал за демократите, се вижда.

Но не е ясно обаче, дали в края на януари, докато е разписано сегашното финансите, няма да последва нова.