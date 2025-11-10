Открита е най-дългата старинна църква по Южното Черноморие край Ахтопол

Археологическо откритие в Ахтопол е на път да преобърне представите за историята в региона. Насред скалите на нос „Св. Яни“ в морското градче е разкрита най-дългата старинна църква по Южното Черноморие. Археолозите откриват и над 200 интересни артефакта от различни периоди, като най-старите са от 3-ти век. Има и предположения, че в района се крият и мощите на Агатополския митрополит.

Южно от пристанищния залив на Ахтопол, на място, което е било отписано като културна ценност и за което има писмени документи, че няма нищо - археолозите разкриват църква.

Д-р Петранка Неделчева, зам.-ръководител на археологическите разкопки: „Засега, намираме една от най-дългите църкви на Южното Черноморие - някъде около 20 метра. Което зададе много научни въпроси към нас – затова кой е резидирал в самата постройка, какво се е случвало през вековете тук. Знаем, че самата църква е построена някъде между 12-13 век."

Артефакти, разкрити под основите на църквата, показват, че мястото е било обитавано много преди храмът да бъде изграден.

Елена Ендарова, археолог към НИМ: „Имаме келтски катарами, много са интересни, защото те са военни и са от Римската епоха. Също така имаме монети, които са от 6-и век и вече по-масово разпространените монети, които са средновековни и османски от по-късните периоди. Тоест ние имаме материали, които ни показват едно широко обитание на самото място." Станислав Димитров, кмет на Ахтопол: „Изключително важна е за града всяка една частица, която разкриваме, за да можем да съберем целия пъзел."

Нос „Св. Яни“ е бил посещаван, спомнят си местните хора, но не е правил впечатление на археологическа находка.

Станислав Димитров, кмет на Ахтопол: „Преди това го помня като граничната застава. Понеже сме и рибари хора, спирахме тук на боруна, качвахме се по едни стълбички, за да дадем документа, за да ни разрешат да влезем в открито море. БНТ: Но не ви е правило впечатление? - Не, те не бяха толкова разкрити, както са към момента. Просто беше абсолютно равен терен“.

В „Музея на котвата“ в Ахтопол вече са изложени най-интересните артефакти при разкопките на старинната църква.

Д-р Петранка Неделчева, зам.-ръководител на археологическите разкопки: „През 17-и век има казашки нападения. Открихме много гюлета във връзка с това. И бива разрушен самият манастир. Всъщност, когато казаците нападат самия манастир, те отвличат монасите, след което искат откуп за тяхното освобождаване. Били са чисто пиратски набези“.

А че в църквата е имало ценни вещи, доказва откриването на керамична чашка от Кютахия с подобие на сериен номер в нея, каквито са имали само 6% от тях. Друга находка доказва, че храмът е бил последният дом на висш духовник.

Елена Ендарова, археолог към НИМ: „По исторически извори се смята, че тук някъде се намират останките от Агатополския митрополит, но все още това не е сигурно. Имаме досега разкрити 89 гроба. Във вътрешното пространство на църквата, точно пред абсидата, бяхме разкрили останки от двама индивида – те са на мъже. Единият беше с оцветени червени кости, което ни подсказа, че става въпрос за някой духовник, който е бил важен и е бил облечен с червени дрехи“.

Амбицията на местната власт е малкият полуостров да се превърне в голям археологически комплекс.

Марин Киров, кмет на Община Царево: „База за подводна археология, лаборатория. База за настаняване на археолози. За да можем да дадем нещо различно от жилища, хотели. Нещо, което отново допринася за туризма, но в един културен аспект“.

Разкопките за тази година приключиха и обектът вече е зазимен, но през пролетта археолозите отново ще се върнат, за да разкрият още по-голяма част от старинната църква.