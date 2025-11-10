БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
50% спад на регистрираните пчелари, ще поскъпне ли медът?

от БНТ , Репортер: Али Мисанков
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Според бранша все повече производители отиват в сивия сектор

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Сериозен спад на регистрираните пчелари, които произвеждат български мед. Това показва справка на Сдружението на производителите на мед в Югозападна България, поискана от Министерството на земеделието. Според бранша статистиката се дължи на това, че все повече производители отиват в сивия сектор. Как това ще повлияе на цените и на качеството на меда?

Опасенията са, че сериозно количество мед без доказан произход ще залее пазара.

Ралица Петкова - Сдружение на пчеларите в Благоевград: "Притеснително е, че към 1.10.2025 г. регистрираните пчелари са 5900 човека, което е изключително стряскаща цифра, при положение, че през 2020 г. са били около 12 000. Което означава, че за 4-5 години производителите са намалели с 50%."

От сдружението призовават за анализ на сектора и конкретни мерки. Прогнозата е, че сивият сектор ще се увеличи, предвид повишаването на осигуровките от догодина.

"Все повече земеделски стопани ще започнат да се отказват. Стимулира се едва ли не сивият сектор. Повишавайки разходите, ние трябва да вдигнем и цената на меда."

#регистрирани пчелари #спад #цената на меда #пчелари

