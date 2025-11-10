50% спад на регистрираните пчелари, ще поскъпне ли медът?

Сериозен спад на регистрираните пчелари, които произвеждат български мед. Това показва справка на Сдружението на производителите на мед в Югозападна България, поискана от Министерството на земеделието. Според бранша статистиката се дължи на това, че все повече производители отиват в сивия сектор. Как това ще повлияе на цените и на качеството на меда?

Опасенията са, че сериозно количество мед без доказан произход ще залее пазара.

Ралица Петкова - Сдружение на пчеларите в Благоевград: "Притеснително е, че към 1.10.2025 г. регистрираните пчелари са 5900 човека, което е изключително стряскаща цифра, при положение, че през 2020 г. са били около 12 000. Което означава, че за 4-5 години производителите са намалели с 50%."

От сдружението призовават за анализ на сектора и конкретни мерки. Прогнозата е, че сивият сектор ще се увеличи, предвид повишаването на осигуровките от догодина.