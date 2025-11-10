БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Премиерът Желязков за особения управител в...
Чете се за: 04:47 мин.

Бум на строителството в Пловдив - предприемат ли се мерки

от БНТ , Репортер: Мариела Хубинова
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
В "Града под тепетата" започва изграждането на нови 4000 жилища

бум строителството пловдив предприемат мерки
В Пловдив започва изграждането на нови 4000 жилища, които предстои да излязат на имотния пазар в следващите години.

Най-бързо се разрастват кварталите "Южен" и "Западен".

Вторият по големина град у нас привлича население от всички краища на страната, но строителният бум поставя и сериозни предизвикателства пред администрацията за изграждане на необходимата инфраструктура.

В южните зони на Пловдив ежедневието на една майка е свързано с изминаването на километри разстояние, за да заведе голямата си дъщеря на училище, а малката до най-близкия парк.

Стефани Такова, кв. Беломорски: Ние с количките, всички се придвижваме на места, където няма обособени тротоарни пространства. Не е безопасно за нас. За кварталите "Остромила" и "Беломорски" няма детски градини, ясли или училища. Паркове в никакъв случай.

От юли до септември ръстът на издадените строителни разрешения е 25% спрямо предишните три месеца.

арх. Чавдар Тенев - председател на камарата на архитектите, Пловдив: Това води до количествено развитие на града, но не и до качествено. Напротив параметрите се влошават, презастроява се, трафикът всички виждаме колко тежък почва да става.

В южния квартал "Остромила" цената на квадратен метър достига 1300 евро. Общинската администрация се опитва да навакса с изграждането на нова инфраструктура.

Хакъ Сакъбов – зам.-кмет на Пловдив: Предстои изграждането на нова детска ясла за 10 групи, обновяват се и се пристрояват сгради към съществуващи училища. Предстои да се изгради продължението на бул."Македония" да бъде пуснат пробива под централна гара, като възможна връзка между кварталите.

Като мярка да ограничи строителството в града общинската администрация вдигна цената за издаване на строителни разрешения от 5 на 12 лева на кв.м. Данните показват, че именно в месеците преди да влязат в сила те, бизнесът е бързал да входира документите си за планирани дейности.

Тепърва ще се анализира дали новите такси ще повлияят на инвестиционните намерения на бранша.

#презастрояване #Пловдив

