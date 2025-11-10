БНТ
10:30, 10.11.2025
10:30, 10.11.2025
Чете се за: 04:47 мин.
ЗАПАЗЕНИ
Спортни новини 10.11.2025 г. 12:25 ч.
от
БНТ
12:25, 10.11.2025
Спорт
12:21, 10.11.2025
Антон Недялков и Петко Христов отпаднаха от състава на България за...
11:55, 10.11.2025
Марчело Абонданца се завръща начело на женския национален отбор на...
11:54, 10.11.2025
Цената на тиквички, ябълки, пипер и краставици расте
11:25, 10.11.2025
Началото на края на бюджетната парализа в САЩ
11:04, 10.11.2025
Ще излезе ли на свобода Никола Саркози?
10:42, 10.11.2025
Проф. Ангел Димитров: Комисията по исторически въпроси с РСМ е...
09:47, 10.11.2025
Как еврозоната промени паричната политика в Хърватия?
ТОП 24
1
ДАНС извършва проверка в рафинерията и офисите на "Лукойл"
2
Почина оперната певица Стефка Евстатиева
3
Доналд Тръмп обеща по 2000 долара на всеки беден американец
4
Генералният директор на Би Би Си подаде оставка след скандал с...
5
От 10 до 20 години затвор грозят обвинените в източване на гориво...
6
Поскъпване при основните храни, поевтиняване при зеленчуците
Най-четени
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
2
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
3
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
4
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
5
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
6
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
Още от: Други спортове
Макс Верстапен: Трябва да бъдем реалисти, загубихме твърде много точки в началото на сезона
Бронз за Иван Божинов на световното първенство по тенис на маса на Virtus в Кайро
09:36, 10.11.2025
Чете се за: 01:17 мин.
Кенийски атлети със златото на Маратон Бургас
07:00, 10.11.2025
Чете се за: 03:35 мин.
Спортни новини 10.11.2025 г., 06:30 ч.
06:30, 10.11.2025
Три финала за България в първия ден на европейското по спортна аеробика
23:55, 09.11.2025
Чете се за: 01:22 мин.
Десето място за женския отбор на България по фехтовка на Световната купа в Алжир
23:28, 09.11.2025
Чете се за: 01:12 мин.
Водещи новини
Цената на тиквички, ябълки, пипер и краставици расте
11:54, 10.11.2025
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче
12:07, 10.11.2025
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Премиерът Желязков за особения управител в "Лукойл": Има имена, които обсъждаме
10:20, 10.11.2025
Чете се за: 04:47 мин.
У нас
Бюджетна процедура на пауза: Работодатели и синдикати искат да участват в Съвета за съвместно управление
06:05, 10.11.2025
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Продължава проверката на ДАНС в "Лукойл"
10:02, 10.11.2025 (обновена)
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Трусовете в Би Би Си: Две оставки по върховете на корпорацията
06:32, 10.11.2025
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Началото на края на бюджетната парализа в САЩ
11:25, 10.11.2025
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Открита е най-дългата старинна църква по Южното Черноморие край...
09:15, 10.11.2025
Чете се за: 05:02 мин.
Още
