БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Премиерът Желязков за особения управител в...
Чете се за: 04:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Цената на тиквички, ябълки, пипер и краставици расте

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Запази

Потребителската кошница с общо 27 основни хранителни стоки вече е 100 лева

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Потребителската кошница с общо 27 основни хранителни стоки е поскъпнала с два лева и вече е 100 лева. Това отчетоха от Държавната комисия по стокови борси и тържища. Според експертите пазарът е стабилен, но има плавен темп на нарастване на цените заради наближаващия зимен сезон.

За последната седмица при основните хранителни стоки само цената на сиренето намалява, а при свинското за трета седмица се отчита поскъпване.

Иначе от миналата седмица досега цените на едро на доматите са намалели с 12 стотинки, картофите със 7 ст., зелето с 5 ст., а портокалите с 15 ст.

Най-много за седмица поскъпват тиквичките с 30 ст., ябълките с 20 ст., пиперът с 15 ст., краставиците с 13 ст.

#потребителска кошница #цени #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

ДАНС извършва проверка в рафинерията и офисите на "Лукойл"
1
ДАНС извършва проверка в рафинерията и офисите на "Лукойл"
Почина оперната певица Стефка Евстатиева
2
Почина оперната певица Стефка Евстатиева
Георги Павлов: Крайно време е да се обединим и да започнем да работим
3
Георги Павлов: Крайно време е да се обединим и да започнем да работим
Доналд Тръмп обеща по 2000 долара на всеки беден американец
4
Доналд Тръмп обеща по 2000 долара на всеки беден американец
Генералният директор на Би Би Си подаде оставка след скандал с обработена реч на Доналд Тръмп
5
Генералният директор на Би Би Си подаде оставка след скандал с...
От 10 до 20 години затвор грозят обвинените в източване на гориво от тръбопровод на "Лукойл"
6
От 10 до 20 години затвор грозят обвинените в източване на гориво...

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
2
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
4
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
5
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
6
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...

Още от: Пазари

НС прие извънредните правомощия за бъдещия особен управител в "Лукойл"
НС прие извънредните правомощия за бъдещия особен управител в "Лукойл"
Санкциите и собствеността на "Лукойл" - има ли опасност от недостиг на горива? Санкциите и собствеността на "Лукойл" - има ли опасност от недостиг на горива?
Чете се за: 01:15 мин.
Ограничаваме износа на нефтопродукти, за да не се стигне до спекула на цените (ОБЗОР) Ограничаваме износа на нефтопродукти, за да не се стигне до спекула на цените (ОБЗОР)
Чете се за: 05:45 мин.
Андрей Делчев: Доста държави сме в една лодка по отношение на "Лукойл" Андрей Делчев: Доста държави сме в една лодка по отношение на "Лукойл"
Чете се за: 02:15 мин.
Американските санкции срещу "Лукойл" не застрашават енергийните доставки в ЕС Американските санкции срещу "Лукойл" не застрашават енергийните доставки в ЕС
Чете се за: 02:02 мин.
Цената на кафето и макароните в Гърция с 45% надолу Цената на кафето и макароните в Гърция с 45% надолу
Чете се за: 03:02 мин.

Водещи новини

Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче
Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Премиерът Желязков за особения управител в "Лукойл": Има имена, които обсъждаме Премиерът Желязков за особения управител в "Лукойл": Има имена, които обсъждаме
Чете се за: 04:47 мин.
У нас
Бюджетна процедура на пауза: Работодатели и синдикати искат да участват в Съвета за съвместно управление Бюджетна процедура на пауза: Работодатели и синдикати искат да участват в Съвета за съвместно управление
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Проф. Ива Христова: Нивата на грип и остри респираторни заболявания са под нивата на миналата година Проф. Ива Христова: Нивата на грип и остри респираторни заболявания са под нивата на миналата година
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Продължава проверката на ДАНС в "Лукойл"
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Открита е най-дългата старинна църква по Южното Черноморие край...
Чете се за: 05:02 мин.
Още
102-годишен ветеран от войната е един от най-възрастните пациенти,...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Трусовете в Би Би Си: Две оставки по върховете на корпорацията
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ