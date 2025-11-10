БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Чете се за: 04:47 мин.

Антон Недялков и Петко Христов отпаднаха от състава на България за последните два мача от квалификациите за Мондиал 2026

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:22 мин.
Български футбол
 На тяхно място селекционерът на България Александър Димитров повика защитника на датския Вейле - Стефан Велков.

Защитниците Антон Недялков и Петко Христов отпаднаха от състава на националния отбор за последните два мача от световните квалификации за Мондиал 2026, съобщава Българският футболен съюз (БФС). "Лъвовете" ще се изправят срещу Турция (15 ноември) и Грузия (18 ноември).

Христов, капитан на италианския Специя, няма да може да вземе участие в двубоите поради контузия. Той игра пълен мач за последно на 25 октомври, след което пропусна два и записа само шест минути в трети.

Недялков също отпада от разширения състав поради физическо претоварване в резултат на сгъстения игрови цикъл на клубния му отбор ПФК Лудогорец в последните седмици. Той игра 79 минути при неделната загуба на "орлите" с 2:3 срещу Арда (Кърджали) в мач от 15-ия кръг на българското първенство. Недялков пропусна и срещите с Турция и Испания през октомври.

На тяхно място селекционерът на България Александър Димитров повика защитника на датския Вейле - Стефан Велков.

Състав на България за Световните квалификации с Турция и Грузия:

Вратари
Димитър Митов (Абърдийн), Алекс Божев (Славия Прага), Димитър Евтимов (Ботев Враца)

Защитници
Атанас Чернев (Ещрела Амадора), Кристиан Димитров (Левски), Росен Божинов (Роял Антверп), Мартин Георгиев (Славия), Виктор Попов (Корона Киелце), Християн Петров (Хееренвеен), Стефан Велков (Вейле)

Полузащитници
Илия Груев (Лийдс), Филип Кръстев (Оксфорд Юнайтед), Андриан Краев (Апоел Тел Авив), Кристиян Стоянов (Славия), Станислав Шопов (Осиек), Ивайло Чочев (Лудогорец), Иван Йорданов (Лудогорец)

Нападатели
Марин Петков (Левски), Радослав Кирилов (Левски), Георги Русев (ЦСКА 1948), Здравко Димитров (Бодрум), Кирил Десподов (ПАОК), Мартин Минчев (Краковия), Владимир Николов (Корона Киелце).

#Петко Христов #Национален отбор на България по футбол #Антон Недялков

