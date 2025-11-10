Марчело Абонданца се завръща начело на женския национален отбор на България по волейбол

Италианецът Марчело Абонданца застава начело на женския ни национален отбор по волейбол. Решението бе взето на заседание на Управителния съвет на Българската федерация по волейбол.

Абонданца, който се включи в надпреварата в последния момент надделя над кандидатурите на бившия селекционер на отбора Иван Петков и наставника на Левски София - Радослав Арсов.

След проведените през миналата седмица разговори с тримата кандидати ръководният орган е утвърдил предложението за Абонданца с 10 гласа „за“. Иван Петков е получил 5 гласа, а Радослав Арсов - един.

Италианският треньор ще застане начело на отбора с договор за срок от две години, с опция за удължаване с още една. Минималните цели, поставени пред него, са запазване на мястото на отбора в Лигата на нациите (VNL) през следващия сезон и класиране сред първите десет на европейското първенство. В момента той е треньор и на турския Фенербахче.

Марчело Абонданца е добре познато име в световния волейбол. Роден на 24 август 1970 г. в Чезена, Италия, той има богат опит както на клубно, така и на национално ниво.

В кариерата си е бил треньор на водещи отбори като Вила Кортезе (Италия), Рабита Баку (Азербайджан), Фенербахче и Истанбул (Турция), както и Хемик (Полша).

Той беше начело на женския национален тим на България през периода 2011-2014 г., водил е и съставите на Гърция и Канада.

"С назначаването на Mарчело Абонданца женският национален отбор получава специалист с международен опит и доказано качество, който ще трябва да зададе нова визия и цел за отбора. Българската федерация по волейбол пожелава на новия селекционер успех, вдъхновение и много победи в предстоящите предизвикателства!", написаха на официалния сайт на БФВ.

