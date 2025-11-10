БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Пуснаха Никола Саркози, след като престоя само 20 дни в...
Чете се за: 00:45 мин.
Премиерът Желязков за особения управител в...
Чете се за: 04:47 мин.

Любо Ганев: Няма значение как са били гласовете, важното е, че имаме избран треньор

Спорт
Италианецът Марчело Абонданца ще застане начело на националния ни отбор по волейбол за жени с договор за срок от две години, с опция за удължаване с още една.

Любо Ганев: Няма значение как са били гласовете, важното е, че имаме избран треньор
Няма значение как са били гласовете, дали е единодушно или не. Важното е, че имаме избран треньор. Това каза президентът на БФ по волейбол Любомир Ганев, след като стана ясен изборът на УС на централата за селекционер на женския национален отбор.

Начело на тима ни застава Марчело Абонданца.

Италианецът, който се включи в надпреварата в последния момент надделя над кандидатурите на бившия селекционер на отбора Иван Петков и наставника на Левски София - Радослав Арсов.

След проведените през миналата седмица разговори с тримата кандидати ръководният орган е утвърдил предложението за Абонданца с 10 гласа „за“. Иван Петков е получил 5 гласа, а Радослав Арсов - един.

Абонданца ще застане начело на отбора с договор за срок от две години, с опция за удължаване с още една. Минималните цели, поставени пред него, са запазване на мястото на отбора в Лигата на нациите (VNL) през следващия сезон и класиране сред първите десет на европейското първенство. В момента той е треньор и на турския Фенербахче.

"Имаме буквално една седмица да приготвиме програмата, треньорът да си даде програмата, какви са състезателите, къде ще бъдат лагерите, колко дълги ще бъдат, какви ще бъдат приятелските срещи. Имахме комисия, която проведе разговори с абсолютно всички треньори. Видяха какви са техните идеи, целите, които си поставят, начина за постигане на тези цели", обясни Ганев.

Вижте изказването му във видеото!

