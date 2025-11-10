Пореден разлив във Варненското езеро

Тръбопроводът във Варненското езеро аварира за пореден път, това съобщи днес заместник-кметът на Община Варна Пламен Китипов.

Това създава условия за предпоставка за замърсяване с битови отпадъчни води. Според информация от оператора на канализационна помпена станция „Аспарухово“ е регистриран спад в налягането вчера към 15 часа, а към 17 вече няма налягане в тръбопровода.

Тази сутрин корабът за аварийни дейности на фирмата - строител е обследвал района и е открил мястото, където се е разместила връзка между два участъка на временния тръбопровод. Това е довело до изтичане в езерото.

Вероятната причина е турбуленцията в придънната зона, предизвикана от преминаване на голям кораб с дълбоко газене в неделя следобед, това посочи заместник - кметът Китипов. Аварийният екип е започнал незабавно възстановяване на временния тръбопровод.

От РИОСВ съобщиха, че в обедните часове са взети проби за химичен анализ за фосфати и други съединения. Те ще са готови до няколко дни. От Община Варна съобщават, че са предприети всички стъпки според приетия Авариен план. Публичната информация ще бъде актуализирана в съответствие с напредъка на възстановяване на тръбопровода.