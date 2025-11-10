БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Оставки по върховете на Би Би Си: Доналд Тръмп се закани с правни действия срещу британската медия

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:22 мин.
Европа
Запази

Оставки подадоха Тим Дейви и Дебора Търнес, която отиде на работа тази сутрин, както обикновено

оставки върховете доналд тръмп закани правни действия британската медия
Снимка: БТА
Слушай новината

Доналд Тръмп ще съди британската обществена телевизия Би Би Си. Съобщението идва след скандал за манипулация на негова реч, излъчена в документален филм, непосредствено преди президентските избори миналата година. Разкритията доведоха до оставки по върховете на медията. В писмо до комисията по култура, медии и спорт в британския парламент председателят на Управителния съвет на Би Би Си Самир Шах се извини за грешката.

За първи път в историята на Би Би Си - генерален директор и директор новини си тръгват в един ден. Оставки подадоха Тим Дейви и Дебора Търнес, която отиде на работа тази сутрин, както обикновено.

Дебора Търнес, бивш главен изпълнителен директор на новините на Би Би Си: "През уикенда подадох оставка, защото отговорността е моя. Но бих искала едно нещо да е ясно - BBC News не е институционално пристрастна и затова е най-надеждният източник на новини".

До двете оставки се стигна след публикация във вестник "Дейли Телеграф" за манипулирана реч на президента на Съединените щати. Изданието публикува изтекъл вътрешен документ на медията, изготвен от бившия ѝ консултант Майкъл Прескот, който изброява поредица от грешки при отразяването на събития. Такъв пример е речта на Доналд Тръмп от 6 януари 2021 г. , която според Прескот е била монтирана по начин, който внушава, че Тръмп насърчава щурма на Капитолия преди четири години. Редактираната реч е излъчена в програмата "Панорама" седмица преди президентските избори, които Тръмп спечели. Други критики към медията са за открит антисемитизъм и едностранчиво отразяване на войната в Газа и темите за трансескуалните и миграцията.

Луиз Сандър-Джоунс, министър на ветераните на Великобритания: "Като цяло Би Би Си е емблематична британска институция, изключително уважавана и знам, че много хора ѝ се доверяват."

Андрю Грифит, депутат от консервативната партия: "Това, което трябваше да се случи по-рано и трябва да се случи сега, е цялостен преглед на структурата и посоката на Би Би Си, като се започне с нюзрума".

Найджъл Фараж , лидер на партия „Реформирай Обединеното кралство“: "Би Би Си е институционално зависима от десетилетия".

Според експерти безспорно има грешка.

Карън Фоулър-Уот, университетски преподавател и бивш журналист от Би Би Си: "Трудно е да се защити от редакционна гледна точка. Биха могли да направят много обикновени неща, за да се смекчи и избегне проблемът. Но трябва да се отбележи, че не е имало проблем и оплаквания, когато е излъчена програмата, а едва сега се появява в заглавията".

В позицията на Националния съюз на журналистите в Обединеното кралство се изтъква, че следващият генерален директор на Би Би Си трябва да бъде политически независим и да може да се справя с натиск, включително от фалшивите новини, подхранвани от изкуствения интелект.

#Доналд Тръмп #Би Би Си

Последвайте ни

