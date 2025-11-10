Стартира климатичната конференция на ООН КОП30

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
България впечатли с рекордна победа на старта в...
Чете се за: 03:00 мин.
Кучето в кв. "Разсадника" е било прегазено...
Чете се за: 02:00 мин.
Президентът Радев наложи вето върху промените за особения...
Чете се за: 03:22 мин.
ВСС освободи Даниела Талева като ад хок прокурор
Чете се за: 00:37 мин.
Казусът "Коцев": Варненският кмет ще изпълнява...
Чете се за: 01:00 мин.
Росен Желязков: До края на годината очакваме третото...
Чете се за: 01:22 мин.
Президентът Румен Радев с критики към властта за особения...
Чете се за: 01:45 мин.

Доналд Тръмп, Нарендра Моди и Си Дзинпин няма да присъстват

Трийстото издание на Конференцията на ООН за климата стартира в бразилския град Белем. На форума КОП30 ще присъстват лидери и представители на 190 държави.

Големите отсъстващи от тазгодишната конференция са американският президент Доналд Тръмп, китайският президент Си Дзинпин и индийският президент Нарендра Моди. Техните държави са с най-голям дял парникови емисии.

С отсъствието на представител от Вашингтон, Брюксел ще бъде силно затруднен да набере нужните средства за опазване на глобалния климат. Една от основните цели е да се финансират развиващите се страни, които са ударени най-тежко от глобалното затопляне.

Европейският съюз ще участва като блок с обща позиция.

Още от: По света

Войната с дезинформацията в Европа - разговор с Янис Карлсберг, зам.-директор на Стратегическия комуникационен център на НАТО
Войната с дезинформацията в Европа - разговор с Янис Карлсберг, зам.-директор на Стратегическия комуникационен център на НАТО
Корупционният скандал с Украйна: Отстранен е правосъдният министър на страната Корупционният скандал с Украйна: Отстранен е правосъдният министър на страната
Чете се за: 04:07 мин.
Обсъждат нова отбранителна стратегия на Румъния Обсъждат нова отбранителна стратегия на Румъния
Чете се за: 00:50 мин.
Изслушват британския премиер заради сканадала с предсрочно освободените затворници Изслушват британския премиер заради сканадала с предсрочно освободените затворници
Чете се за: 01:00 мин.
Рапърът Шон Комбс може да излезе от затвора година по-рано Рапърът Шон Комбс може да излезе от затвора година по-рано
Чете се за: 01:50 мин.
Продадоха 10-каратов яркосин диамант за 26,6 млн. долара на търг в Женева Продадоха 10-каратов яркосин диамант за 26,6 млн. долара на търг в Женева
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

Проверяват записите в района, след като трамвай блъсна дете на пл. "Славейков"
Проверяват записите в района, след като трамвай блъсна дете на пл....
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Кучето в кв. "Разсадника" е било прегазено умишлено Кучето в кв. "Разсадника" е било прегазено умишлено
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Казусът "Коцев": Варненският кмет ще изпълнява правомощията си от ареста Казусът "Коцев": Варненският кмет ще изпълнява правомощията си от ареста
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Президентът Радев наложи вето върху промените за особения управител в "Лукойл" Президентът Радев наложи вето върху промените за особения управител в "Лукойл"
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
БАН отчете екстремна магнитна буря над България
Чете се за: 04:02 мин.
Общество
Русия е готова да възобнови преговорите с Украйна в Истанбул
Чете се за: 00:15 мин.
По света
Заради клип с чуждестранен кортеж: НСО започва проверка по случая
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
ВСС освободи Даниела Талева като ад хок прокурор
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
