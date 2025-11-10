Стартира климатичната конференция на ООН КОП30

Трийстото издание на Конференцията на ООН за климата стартира в бразилския град Белем. На форума КОП30 ще присъстват лидери и представители на 190 държави.

Големите отсъстващи от тазгодишната конференция са американският президент Доналд Тръмп, китайският президент Си Дзинпин и индийският президент Нарендра Моди. Техните държави са с най-голям дял парникови емисии.

С отсъствието на представител от Вашингтон, Брюксел ще бъде силно затруднен да набере нужните средства за опазване на глобалния климат. Една от основните цели е да се финансират развиващите се страни, които са ударени най-тежко от глобалното затопляне.

Европейският съюз ще участва като блок с обща позиция.