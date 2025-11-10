БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Казусът "Лукойл": Каква е ролята на "особен управител" в рафинерията?

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
У нас
България разполага с 11 дни, за да поиска официално изключение от американските санкции за рафинерията в Бургас

Снимка: БТА
България разполага с 11 дни, за да поиска официално изключение от американските санкции за рафинерията в Бургас. Според експерти обаче това може да стане само след назначаване на особен управител в нефтохима, за да има основание. Назначаването е възможно и в момента по сега действащото законодателство и няма нужда да се чака обнародване на последните промени в Закона. Бизнесът настоява да има повече яснота от правителството - какви стъпки са предприети и какви предстои да бъдат направено от държавата.

Според последните поправки в Закона за административното регулиране на търговията с нефт на особения управител му се дават допълнителни правомощия. Той няма да има право да продава имущество на компанията, но ще може да продава акциите й. Парите от продажбата ще отидат в специална сметка в държавната Банка за възстановяване и развитие, за която ще отговаря финансовият министър.

Мартин Владимиров, Център за изследване на демокрацията: "Има сериозни подводни камъни, които поставят пред дългосрочен риск страната. Това е най-вече липсата на съдебен контрол, който е изрично премахнат, което противоречи на българската Конституция също и при факта, че при продажба на активите от страна на държавата сметката, която се отваря в българската банка за развитие може да бъде разпоредена от министъра на финансите, но не е упоменато, че това ще се случи в полза на собственика на акциите, това е " Лукойл"."

Според Владимиров подобно изискване има в германското законодателство, което държавата ни е избрала за пример, поне според мотивите на поправките, но който не е изцяло взет.

Мартин Владимиров, Център за изследване на демокрацията: "Ако се случи продажба, която води до национализация на средствата, руската държава може да претендира за компенсация, тъй като има двустранна спогодба между Русия и България, която ще задейства арбитражен съд в обединените нации и може да се получи, така че Кремъл да получи като компенсация от България много по-висока сума, отколкото е стойността им при продажбата."

Руската компания е най-големият производител и доставчик на горива у нас. Неяснотите около случващото се вече притесняват бизнеса. От Американската търговска камара в България поискаха по-ясна позиция от българското правителство.

Иван Михайлов, изп. директор на Американската търговска камара в България: "Моят апел и съобщение е свързано с наближаващия срок от 21 ноември и общото тревожно усещане на бизнеса какво става след тази дата, тъй като влизат в сила санкциите и ние ще бъдем свидетели най-вероятно на блокиране на работата на рафинерията ако не се предприемат мерки, чуваме различни сценарии."

Според Михайлов ако няма дерогация част от компаниите сами ще откажат да работят с нефтохима от страх за собствения си бизнес.

Иван Михайлов, изп. директор на Американската търговска камара в България: "Дори и да има доставки на гориво, има компании, които няма да желаят да ползват продукти на "Лукойл" от опасения те да не попаднат под санкции, тъй като такъв е механизма."

От организацията също така настояват да има и повече прозрачност при работата на бъдещия особен управител, за да се гарантира и защитата на частните интереси.

Според Владимиров е възможно да бъде назначен особен управител и по сегашното законодателство с по-тесни права, а в последствие законът да бъде прецизиран.

Мартин Владимиров, Център за изследване на демокрацията: "Това е основата на базата, на която България може да поиска дерогация от министерството на финансите на 21 ноември. Ако няма особен управител до 21 ноември след това ще е много по-трудно да се поиска такъв лиценз от ОФАК, затова е важно това да се случи сега, продажбата може да я мислим и на следващ етап."

Към този момент новите поправки в Закона не са влезли в сила, защото не са обнародвани в държавен вестник.

