Премиерът Желязков за особения управител в "Лукойл": Има имена, които обсъждаме

Ние ще осигурим спазването на санкциите, така че нито един цент да не отива за войната в Украйна. Така премиерът Росен Желязков коментира пред журналисти сагата около "Лукойл".

"От ден първи на налагане на санкциите от OFAC (бел. ред. Служба за контрол върху чуждестранните активи) ние сме в постоянни разговори както с Департамента по финанси, със самата служба, с Държавния департамент, с Департамента по енергетика имахме редица разговори. Те бяха водени от министър Станков и министър Георгиев. Нашата позиция е много ясна - ние ще осигурим спазването на санкциите с оглед тяхната основна цел - нито един цент да не отива за войната в Украйна. Приетият закон в петък всъщност е отговор на този въпрос - каква ще е легалната рамка за изпълнението на тази политика. Когато законът влезе в сила, а той ще влезе в сила от датата на обнародване в Държавен вестник, тогава всички действия, предвидени в него, ще бъдат активирани."

Относно предприетите допълнителни мерки за сигурност около обектите на "Лукойл", Желязков коментира:

"Още преди налагането на санкциите видяхме, че има инциденти в рафинерии в Европа, които са собственост на руски компании, така че тези превантивни действия са с оглед на това да се запази критичната инфраструктура, каквато представлява и рафинерията, и другите обекти на инженерната инфраструктура на "Лукойл". Тези действия са превантивни."

Премиерът обясни какъв ще бъде особеният управител в "Лукойл".

"Така както е предвидено в закона това ще е физическо лице или физически лица, които ще бъдат определени след необходимата проверка и анализ за техния интегритет."

На въпрос има ли конкретни имена, които се обсъждат, министър-председателят отговори:

"Винаги е имало конкретни, още в хипотезата, когато трябваше да преминем от руски нефт към неговата диверсификация. Има имена, които обсъждаме. Когато влезе законът в сила, ще обявим тези имена."

Въпреки че няма да подлежи на съдебен контрол, според Желязков управителят няма да е безконтролен.

"Не може да бъде безконтролен, той ще действа в рамките на закона."

Премиерът разсея страховете.

"В страната има достатъчно горива, както запасите, които се поддържат от Държавния резерв, така и процесирани горива."

Относно бюджетът той каза:

"Бюджетната процедура не може да бъде блокирана, тристранният диалог е форма на координация и процедура, която не ограничава правителството, но е важна за постигането на бих нарекъл социалните интереси на всички в настоящата страна. Отнасяме се много отговорно, срещаме се с работодателите, надявам се тази седмица да има тристранен съвет и бюджетът да бъде внесен в НС." "Има обмяна на мнения, но в социалния диалог ползите за едни, са недостатъци за други. Трябва да намерим необходимия баланс, защото този бюджет, освен че е първият бюджет в евро, трябва да отговори и на страховете на обществото - да няма висока инфлация и да няма намаляване на доходите. Държавата да продължава да инвестира в инфраструктура. Ако се наложи отпадане на едни приходоизточници, трябва да се посочи какви биха били техните алтернативи и това е разговор с работодателите."

Премиерът отрече да има риск да влезем в дългова спирала.