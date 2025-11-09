БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ДАНС извършва проверка в рафинерията и офисите на...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

МВР, ДАНС и МО са предприели допълнителни мерки за сигурността на обектите на "Лукойл" в страната, съобщиха от МС

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Запази
МВР, ДАНС и МО са предприели допълнителни мерки за сигурността на обектите на "Лукойл" в страната, съобщиха от МС
Снимка: БТА
Слушай новината

ДАНС, МВР и МО са предприели допълнителни мерки, с които да се гарантира сигурността, вкл. по вода и въздух, в района на обектите на Лукойл - елементи на критичната инфраструктура на територията на България.

След проведени през изминалата седмица работни съвещания в МС, с участието на ръководствата на МО, МВР и службите за сигурност, се предприемат редица превантивни мерки във връзка с новосъздалата се ситуация с решението на САЩ да наложи санкции на руската компания Лукойл и в контекста на инциденти в обекти на Лукойл в няколко европейски държави.

Извършва се проверка по отношение на спазването на плана и мерките за сигурност в стратегически обект и стратегически зони в Лукойл Нефтохим Бургас АД и Лукойл-България ЕООД. ДАНС извършва и тематична проверка по спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и подзаконовата нормативна уредба.

Компетентните структури на МВР от своя страна създават необходимата организация за осигуряване на обществения ред и противодействие на престъпността в района на обектите на компанията на територията на страната.

Министерството на отбраната е предислоцирало антидрон система в района на Бургас. Подготвени са и екипи на Военна полиция, които при нужда имат готовност да окажат помощ на МВР при охраната на стратегически обекти.

#"Лукойл" #МО #ДАНС #МВР

Последвайте ни

ТОП 24

След щастливата развръзка: Причините за изчезването на Стефани са изключително лични
1
След щастливата развръзка: Причините за изчезването на Стефани са...
Войната в Украйна: Атаки по енергийните системи
2
Войната в Украйна: Атаки по енергийните системи
ДАНС извършва проверка в рафинерията и офисите на "Лукойл"
3
ДАНС извършва проверка в рафинерията и офисите на "Лукойл"
Георги Павлов: Крайно време е да се обединим и да започнем да работим
4
Георги Павлов: Крайно време е да се обединим и да започнем да работим
Костадин Ангелов: Решението за особен управител гарантира сигурността на доставките на горива
5
Костадин Ангелов: Решението за особен управител гарантира...
Лавров готов на среща с Рубио
6
Лавров готов на среща с Рубио

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
2
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
4
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
5
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
Над 360 000 българи работят след пенсия
6
Над 360 000 българи работят след пенсия

Още от: Общество

Да предизвикаш себе си: Каузата "Бягай с множествена склероза" на Гергана Василева от БНТ
Да предизвикаш себе си: Каузата "Бягай с множествена склероза" на Гергана Василева от БНТ
Все по-малко млади хора у нас избират професиите "шлосер" и "стругар" Все по-малко млади хора у нас избират професиите "шлосер" и "стругар"
Чете се за: 03:10 мин.
Горива и политика: Политиците за бъдещето на "Лукойл" (ОБЗОР ) Горива и политика: Политиците за бъдещето на "Лукойл" (ОБЗОР )
Чете се за: 05:12 мин.
Снабдяването с горива: Пред "Лукойл" няма опашки от цистерни, които да чакат да заредят Снабдяването с горива: Пред "Лукойл" няма опашки от цистерни, които да чакат да заредят
Чете се за: 01:20 мин.
От 10 до 20 години затвор грозят обвинените в източване на гориво от тръбопровод на "Лукойл" От 10 до 20 години затвор грозят обвинените в източване на гориво от тръбопровод на "Лукойл"
Чете се за: 03:32 мин.
Сметната палата отбелязва 145 години от създаването си Сметната палата отбелязва 145 години от създаването си
Чете се за: 02:37 мин.

Водещи новини

МВР, ДАНС и МО са предприели допълнителни мерки за сигурността на обектите на "Лукойл" в страната, съобщиха от МС
МВР, ДАНС и МО са предприели допълнителни мерки за сигурността на...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
От 10 до 20 години затвор грозят обвинените в източване на гориво от тръбопровод на "Лукойл" От 10 до 20 години затвор грозят обвинените в източване на гориво от тръбопровод на "Лукойл"
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
ДАНС извършва проверка в рафинерията и офисите на "Лукойл" ДАНС извършва проверка в рафинерията и офисите на "Лукойл"
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Горива и политика: Политиците за бъдещето на "Лукойл" (ОБЗОР ) Горива и политика: Политиците за бъдещето на "Лукойл" (ОБЗОР )
Чете се за: 05:12 мин.
У нас
Украйна с нови санкции за Русия: Лавров изрази готовност за среща с...
Чете се за: 03:35 мин.
По света
След щастливата развръзка: Причините за изчезването на Стефани са...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Великобритания изпраща военна помощ на Белгия след серията от...
Чете се за: 02:22 мин.
По света
Доналд Тръмп обеща по 2 000 долара на всеки беден американец
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ