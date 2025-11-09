БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ДАНС извършва проверка в рафинерията и офисите на...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ДАНС извършва проверка в рафинерията и офисите на "Лукойл"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Запази

Засилена е охраната както на рафинерията "Нефтохим - Бургас", така и на другите ключови бази в цялата страна

лукойл продава чуждестранните активи гънвор рафинерията бургас част офертата сделката
Слушай новината

ДАНС извършва проверка в рафинерията в Бургас, която е собственост на руския петролен гигант "Лукойл" и в офисите на "Лукойл - България", научи "По света и у нас".

Засилена е охраната както на рафинерията "Нефтохим - Бургас", така и на другите ключови бази в цялата страна.

Според наши източници проверката е започнала още в края на работната седмица. Екипът ни се свърза с ДАНС откъдето отказаха коментар.

От министерството на икономиката също не пожелаха да коментират.

В петък Народното събрание прие законови промени, с които се разширяват правомощията на особения управител, който може да бъде назначен в дружеството. Те, обаче още не са в сила, тъй като не са обнародвани в Държавен вестник.

#"Лукойл" #ДАНС

Последвайте ни

ТОП 24

Откриха изчезналата във Витоша Стефани
1
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
Защо в психиатриите у нас все още няма промени, които да ограничават насилието?
2
Защо в психиатриите у нас все още няма промени, които да...
След щастливата развръзка: Причините за изчезването на Стефани са изключително лични
3
След щастливата развръзка: Причините за изчезването на Стефани са...
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе Покровск
4
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...
Новак Джокович спечели титла №101 след епичен финал в Атина
5
Новак Джокович спечели титла №101 след епичен финал в Атина
Войната в Украйна: Атаки по енергийните системи
6
Войната в Украйна: Атаки по енергийните системи

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
2
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
4
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
5
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
Над 360 000 българи работят след пенсия
6
Над 360 000 българи работят след пенсия

Още от: Общество

Обслужването на цветните контейнери в 16-те района на София ще бъде възстановено от утре по график, съобщиха от "Екобулпак"
Обслужването на цветните контейнери в 16-те района на София ще бъде възстановено от утре по график, съобщиха от "Екобулпак"
Съдът постанови мярка "задържане под стража" на обвинените в източване на гориво от тръбопровод на "Лукойл" Съдът постанови мярка "задържане под стража" на обвинените в източване на гориво от тръбопровод на "Лукойл"
Чете се за: 01:37 мин.
Поскъпване при основните храни, поевтиняване при зеленчуците Поскъпване при основните храни, поевтиняване при зеленчуците
Чете се за: 03:07 мин.
Мечките в Белица се готвят за зимен сън Мечките в Белица се готвят за зимен сън
Чете се за: 02:17 мин.
Младите изместват кафето и прясното мляко сутрин - залагат на матчата и растителните млека Младите изместват кафето и прясното мляко сутрин - залагат на матчата и растителните млека
Чете се за: 02:20 мин.
В Национален археологически резерват "Деултум – Дебелт" отбелязаха 1160 години от покръстването В Национален археологически резерват "Деултум – Дебелт" отбелязаха 1160 години от покръстването
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

ДАНС извършва проверка в рафинерията и офисите на "Лукойл"
ДАНС извършва проверка в рафинерията и офисите на "Лукойл"
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
След щастливата развръзка: Причините за изчезването на Стефани са изключително лични След щастливата развръзка: Причините за изчезването на Стефани са изключително лични
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Съдът постанови мярка "задържане под стража" на обвинените в източване на гориво от тръбопровод на "Лукойл" Съдът постанови мярка "задържане под стража" на обвинените в източване на гориво от тръбопровод на "Лукойл"
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Поскъпване при основните храни, поевтиняване при зеленчуците Поскъпване при основните храни, поевтиняване при зеленчуците
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Обслужването на цветните контейнери в 16-те района на София ще бъде...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Бюджет 2026: Управляващи и опозиция в спор за план-сметката за...
Чете се за: 04:40 мин.
Политика
Лавров готов на среща с Рубио
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Над 1 милион души са евакуирани заради супертайфун във Филипините
Чете се за: 00:42 мин.
Азия
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ