ДАНС извършва проверка в рафинерията и офисите на "Лукойл"

ДАНС извършва проверка в рафинерията в Бургас, която е собственост на руския петролен гигант "Лукойл" и в офисите на "Лукойл - България", научи "По света и у нас".

Засилена е охраната както на рафинерията "Нефтохим - Бургас", така и на другите ключови бази в цялата страна.

Според наши източници проверката е започнала още в края на работната седмица. Екипът ни се свърза с ДАНС откъдето отказаха коментар.

От министерството на икономиката също не пожелаха да коментират.

В петък Народното събрание прие законови промени, с които се разширяват правомощията на особения управител, който може да бъде назначен в дружеството. Те, обаче още не са в сила, тъй като не са обнародвани в Държавен вестник.