Радослав Арсов: Любо Ганев ще реши дали ще поема националния отбор

Старши треньорът на Левски Радослав Арсов очаквано остана доволен от изразителната победа с 3:0 гейма над ЦСКА в среща от поредния кръг на НВЛ за жени. За „сините“ се насъбраха доста двубои за кратък период от време, което принуди наставника да направи рокади.

„Имахме много тежък период, за две седмици изиграхме шест мача, не е типично за български отбор. Имаше лека умора, обърнахме внимание кой как да натоварим. Успяхме да се съхраним, да изиграем мача събрано, концентрирани, с по-малко грешки. Добре се получи. Като цяло нивото на волейбола у нас не е високо, но това е реалността. Ние ще се съобразим с това нещо и ще работим в насока да го надграждаме“, бяха първите думи на Арсов след успеха в дербито.

„Успяхме добре да се справим с тактическите задачи. Бяхме търпеливи, имаше сервиси в либерото, но това ни е запазена марка, не само на нас. Опитваме се да запълним празнините от напусналите състезателки, правим ротации в отбора през цялото време, за да не се усеща отсъствието на един играч. Аз бих желал, ако можем, да се подсилим с още един състезател“, добави специалистът.

Той коментира и спекулациите, че ще бъде следващият национален селекционер на жените.

„Имахме разговори с комисия. Преди две седмици президентът на федерацията Любо Ганев обяви, че следващият треньор ще е българин. Той е човекът, който отговаря на тези въпроси. Дали е така - ще видим“, завърши Арсов.

