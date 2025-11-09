БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Радослав Арсов: Любо Ганев ще реши дали ще поема националния отбор

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
Спорт
Запази

Треньорът на Левски остана доволен от изразителната победа над ЦСКА.

Арсов
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Старши треньорът на Левски Радослав Арсов очаквано остана доволен от изразителната победа с 3:0 гейма над ЦСКА в среща от поредния кръг на НВЛ за жени. За „сините“ се насъбраха доста двубои за кратък период от време, което принуди наставника да направи рокади.

„Имахме много тежък период, за две седмици изиграхме шест мача, не е типично за български отбор. Имаше лека умора, обърнахме внимание кой как да натоварим. Успяхме да се съхраним, да изиграем мача събрано, концентрирани, с по-малко грешки. Добре се получи. Като цяло нивото на волейбола у нас не е високо, но това е реалността. Ние ще се съобразим с това нещо и ще работим в насока да го надграждаме“, бяха първите думи на Арсов след успеха в дербито.

„Успяхме добре да се справим с тактическите задачи. Бяхме търпеливи, имаше сервиси в либерото, но това ни е запазена марка, не само на нас. Опитваме се да запълним празнините от напусналите състезателки, правим ротации в отбора през цялото време, за да не се усеща отсъствието на един играч. Аз бих желал, ако можем, да се подсилим с още един състезател“, добави специалистът.

Той коментира и спекулациите, че ще бъде следващият национален селекционер на жените.

„Имахме разговори с комисия. Преди две седмици президентът на федерацията Любо Ганев обяви, че следващият треньор ще е българин. Той е човекът, който отговаря на тези въпроси. Дали е така - ще видим“, завърши Арсов.

Цялото интервю с треньора на Левски вижте във видеото!

Свързани статии:

Славина Колева: Искахме да победим и се получи
Славина Колева: Искахме да победим и се получи
След четири кръга Левски и ЦСКА имат по три победи и една загуба в...
Чете се за: 00:40 мин.
Левски победи ЦСКА и нанесе първа загуба на "червените" от началото на сезона
Левски победи ЦСКА и нанесе първа загуба на "червените" от началото на сезона
"Сините" спечелиха с категоричното 3:0. И ЦСКА и Левски имат баланс...
Чете се за: 02:27 мин.
#ЖВК Левски София #Радослав Арсов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Откриха изчезналата във Витоша Стефани
1
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
2
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
СДВР разби депо за съхранение на марихуана в столичния квартал "Орландовци"
3
СДВР разби депо за съхранение на марихуана в столичния квартал...
Защо в психиатриите у нас все още няма промени, които да ограничават насилието?
4
Защо в психиатриите у нас все още няма промени, които да...
Постоянен арест за 26-годишния румънски каналджия след трагедията в езерото “Вая”, при която загинаха шестима мигранти
5
Постоянен арест за 26-годишния румънски каналджия след трагедията в...
Още от историята на българина, "баща" на фентанила в Мексико
6
Още от историята на българина, "баща" на фентанила в Мексико

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
2
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
3
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
4
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Арестуваните за нападението с нож във Великобритания са граждани на страната
5
Арестуваните за нападението с нож във Великобритания са граждани на...
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
6
Откриха изчезналата във Витоша Стефани

Още от: Спортни предавания

По настояване на АПИ: Отмениха Рали "Пампорово"
По настояване на АПИ: Отмениха Рали "Пампорово"
Спортни новини 08.11.2025 г., 12:30 ч. Спортни новини 08.11.2025 г., 12:30 ч.
Йордан Янакиев в предаването "Аз съм" Йордан Янакиев в предаването "Аз съм"
Чете се за: 03:22 мин.
Спортни новини 07.11.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 07.11.2025 г., 20:50 ч.
Спортни новини 06.11.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 06.11.2025 г., 20:50 ч.
Спортни новини 04.11.2025 г., 12:30 ч. Спортни новини 04.11.2025 г., 12:30 ч.

Водещи новини

След щастливата развръзка: Причините за изчезването на Стефани са изключително лични
След щастливата развръзка: Причините за изчезването на Стефани са...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Поскъпване при основните храни, поевтиняване при зеленчуците Поскъпване при основните храни, поевтиняване при зеленчуците
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Бюджет 2026: Управляващи и опозиция в спор за план-сметката за догодина Бюджет 2026: Управляващи и опозиция в спор за план-сметката за догодина
Чете се за: 04:40 мин.
Политика
Лавров готов на среща с Рубио Лавров готов на среща с Рубио
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Над 1 милион души са евакуирани заради супертайфун във Филипините
Чете се за: 00:42 мин.
Азия
Силно земетресение разтърси северното крайбрежие на Япония
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Войната в Украйна: Атаки по енергийните системи
Чете се за: 02:52 мин.
По света
Мечките в Белица се готвят за зимен сън
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ