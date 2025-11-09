БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Левски победи ЦСКА и нанесе първа загуба на "червените" от началото на сезона

Спорт
"Сините" спечелиха с категоричното 3:0. И ЦСКА и Левски имат баланс от 3 победи и 1 загуба и заемат съответно третата и четвъртата позиция.

Левски - ЦСКА (волейбол жени)
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Волейболистките на Левски спечелиха столичното дерби с ЦСКА в женското първенство.

"Сините" се наложиха с 3:0 у дома в двубой от четвъртия кръг. Мачът бе излъчен пряко по БНТ 3.

След равностойно начало на мача Левски взе преднина при 6:5 и не я изпусна до края на частта. При 15:9 треньорът на ЦСКА Юлия Иванова взе прекъсване, което даде кратък ефект, но тимът на домакините така и не допусна да бъде доближен прекалено много в резултата. Силна атака на Габриела Найденова за 24:19, с което "сините" стигнаха до пет геймбола и реализираха още първата възможност с ас на Иванина Малинова.

Във втория гейм отново имаше равновесие в началото, а след това "червените" поведоха с 9:6 и 12:9. При този резултат тимът на Радослав Арсов направи пет поредни точки и отново взе инициативата. "Сините" направиха още две серии по три или четири поредни точки. Левски поведе с 2:0 след директна точка от сервис на Елена Коларова и неразбирателство при посрещането на ЦСКА.

В третата част Левски дръпна с 7:4, но съперникът направи три поредни точки, за са изравни, което принуди Арсов да вземе тайм-аут. Това даде резултата и "сините" дръпнаха с 13:9 след няколко добри отигравания. ЦСКА отново изравни при 17:17 след атака на Никол Окоро, а след това два аса на Моник Жезус дадоха преднина на "червените". Атака на Славина Колева доведе до пореден обрат - 22:20 за Левски. Домакините стигнаха до четири мачбола при 24:20 и след нов аут на "червените" Левски победи с 3:0.

Момичетата на Радослав Арсов записаха трета победа в първенството. ЦСКА от своя страна допусна първо поражение от началото на сезона. И ЦСКА и Левски имат баланс от 3 победи и 1 загуба, и заемат съответно третата и четвъртата позиция в женската волейболна лига.

