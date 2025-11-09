БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Облачно с дъжд в Източна България, мъгли и слънце в западната част

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Запази
Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Днес над по-голямата част от страната ще преобладава облачно време. На отделни места, главно в Южна България, ще има слаби превалявания от дъжд. На много места видимостта ще остане намалена. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югозапад, а максималните температури ще бъдат между 15° и 20°. През нощта валежи ще има в западната половина на страната, а утре през деня – и на изток. Минималните температури ще са между 9° и 14°.

В Източна България ще духа слаб и умерен южен вятър, а в западните и централните райони на Дунавската равнина – слаб, от запад-северозапад. Максималните температури ще варират от 11° в западната половина на Дунавската равнина до 19°–20° в Югоизточна България.

По Черноморието ще бъде облачно, през деня почти без валежи, а дъжд се очаква през нощта срещу вторник. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. В планините ще има валежи от дъжд, а над 2300 метра – и сняг. Вятърът ще е умерен до силен, югозападен.

На Балканите утре ще бъде облачно с валежи от дъжд в западните и централните части, а в южната половина на Гърция ще има гръмотевични бури.

През вторник валежи ще има главно в Централна и Източна България, на отделни места значителни по количество. Температурите ще се понижат, особено дневните. В сряда вероятността за валежи намалява. В четвъртък сутринта в равнинната част на страната ще има мъгли или ниска облачност, а през деня ще е предимно слънчево. По-значителни временни увеличения на облачността ще има над източната половина на страната, където на отделни места е възможно да превали слаб дъжд.

В петък ще е почти тихо време, сутринта в низините и котловините ще има условия за мъгли и ниска облачност, а около и след обяд ще е предимно слънчево.

#прогнозата за времето #времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
1
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
3
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
СДВР разби депо за съхранение на марихуана в столичния квартал "Орландовци"
4
СДВР разби депо за съхранение на марихуана в столичния квартал...
Постоянен арест за 26-годишния румънски каналджия след трагедията в езерото “Вая”, при която загинаха шестима мигранти
5
Постоянен арест за 26-годишния румънски каналджия след трагедията в...
Защо в психиатриите у нас все още няма промени, които да ограничават насилието?
6
Защо в психиатриите у нас все още няма промени, които да...

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
2
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
3
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
4
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Арестуваните за нападението с нож във Великобритания са граждани на страната
5
Арестуваните за нападението с нож във Великобритания са граждани на...
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
6
Откриха изчезналата във Витоша Стефани

Още от: Времето

Облачно и дъждовно време и през новата седмица
Облачно и дъждовно време и през новата седмица
Валежите продължават и през новата седмица Валежите продължават и през новата седмица
Чете се за: 02:27 мин.
Облаци, мъгли и валежи през съботния ден Облаци, мъгли и валежи през съботния ден
Чете се за: 02:27 мин.
Затоплянето продължава и през почивните дни Затоплянето продължава и през почивните дни
Чете се за: 02:20 мин.
Дъждовно време и в петък Дъждовно време и в петък
Чете се за: 02:10 мин.
Предупреждение за значителни валежи на изток Предупреждение за значителни валежи на изток
Чете се за: 02:07 мин.

Водещи новини

След щастливанта развръзка: Причините за изчезването на Стефани са изключително лични
След щастливанта развръзка: Причините за изчезването на Стефани са...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Бюджет 2026: Управляващи и опозиция в спор за план-сметката за догодина Бюджет 2026: Управляващи и опозиция в спор за план-сметката за догодина
Чете се за: 04:40 мин.
Политика
Лавров готов на среща с Рубио Лавров готов на среща с Рубио
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Над 1 милион души са евакуирани заради супертайфун във Филипините Над 1 милион души са евакуирани заради супертайфун във Филипините
Чете се за: 00:42 мин.
Азия
Гледат мерките на задържаните за източване на гориво от тръбопровод...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Войната в Украйна: Атаки по енергийните системи
Чете се за: 02:52 мин.
По света
И днес няма да работи третата линия на метрото
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Мечките в Белица се готвят за зимен сън
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ