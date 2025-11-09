Облачно с дъжд в Източна България, мъгли и слънце в западната част

Днес над по-голямата част от страната ще преобладава облачно време. На отделни места, главно в Южна България, ще има слаби превалявания от дъжд. На много места видимостта ще остане намалена. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югозапад, а максималните температури ще бъдат между 15° и 20°. През нощта валежи ще има в западната половина на страната, а утре през деня – и на изток. Минималните температури ще са между 9° и 14°.

В Източна България ще духа слаб и умерен южен вятър, а в западните и централните райони на Дунавската равнина – слаб, от запад-северозапад. Максималните температури ще варират от 11° в западната половина на Дунавската равнина до 19°–20° в Югоизточна България.

По Черноморието ще бъде облачно, през деня почти без валежи, а дъжд се очаква през нощта срещу вторник. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. В планините ще има валежи от дъжд, а над 2300 метра – и сняг. Вятърът ще е умерен до силен, югозападен.

На Балканите утре ще бъде облачно с валежи от дъжд в западните и централните части, а в южната половина на Гърция ще има гръмотевични бури.

През вторник валежи ще има главно в Централна и Източна България, на отделни места значителни по количество. Температурите ще се понижат, особено дневните. В сряда вероятността за валежи намалява. В четвъртък сутринта в равнинната част на страната ще има мъгли или ниска облачност, а през деня ще е предимно слънчево. По-значителни временни увеличения на облачността ще има над източната половина на страната, където на отделни места е възможно да превали слаб дъжд.

В петък ще е почти тихо време, сутринта в низините и котловините ще има условия за мъгли и ниска облачност, а около и след обяд ще е предимно слънчево.