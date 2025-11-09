БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Бойко Величков, Милан Коприваров и Георги Павлов в "Арена спорт"

Гледайте "Арена спорт" днес от 12:30 ч. по БНТ 1!

милен коприваров ивайло чочев георги павлов арена спорт
В "Арена спорт" на 9 ноември очаквайте:

Всичко след дербито ЦСКА - Левски, завършило с победа за "червените" - екслузивно за БНТ говори спортният директор на ЦСКА Бойко Величков.

В студиото ще бъде и Милан Коприваров.

Разговор за бъдещето на родната атлетика - президентът на централата Георги Павлов.

Минути преди прякото предаване на дербито в женското волейболно първенство по БНТ 3 - говорим на живо с треньорите на Левски и ЦСКА Радослав Арсов и Юлия Иванова.

Гледайте "Арена спорт" днес от 12:30 ч. по БНТ 1!

