Бойко Величков, Милан Коприваров и Георги Павлов в "Арена спорт"

В "Арена спорт" на 9 ноември очаквайте:

Всичко след дербито ЦСКА - Левски, завършило с победа за "червените" - екслузивно за БНТ говори спортният директор на ЦСКА Бойко Величков.

В студиото ще бъде и Милан Коприваров.

Разговор за бъдещето на родната атлетика - президентът на централата Георги Павлов.

Минути преди прякото предаване на дербито в женското волейболно първенство по БНТ 3 - говорим на живо с треньорите на Левски и ЦСКА Радослав Арсов и Юлия Иванова.

