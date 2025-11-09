БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Над 1 милион души са евакуирани заради супертайфун във Филипините

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Азия
Отменени са повече от 300 полета

Снимка: БТА
Супертайфун със скорост между 180 и 230 километра в час се насочва към Филипините.

Над 1 милион вече са евакуирани от застрашените райони. Отменени са повече от 300 полета. Преди дни страната беше връхлетяна от друг тайфун, който отне живота на повече от 200 души и предизвика огромни наводнения. Над 100 души все още са в неизвестност.

Приближаването на новата стихия, обаче спря спасителните операции.

Заради двата мощни тайфуна в страната е обявено бедствено положение.

#нов тайфун #евакуирани #Филипини

