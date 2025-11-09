Калоян Колев в предаването "Аз съм"

В предаването "Аз съм" представяме Калоян Колев. Той е на 16 години и е баскетболист на ЦСКА.

"Тази година се преместих в спортното училище на ЦСКА и се пробвам по-сериозно да уча, но така ръка за ръка да вървят с баскетбола нещата. За мен баскетболът е моята цел, искам да изляза извън България, да играя в чужбина и да уча, и да играя баскетбол в САЩ", разкри младият баскетболист.

"Обичам да изпробвам нови неща, обичам да спортувам извън баскетбола също. Като малък бях футболист и след това играх и тенис, и после започнах баскетбол", сподели той.

На въпрос кога за първи път влиза в залата по баскетбол, Калоян отговори:

"Малко така странно, но едно момче, мой приятел баскетболист ме запали. Предложи ми на една тренировка и аз отидох с него. Там много ми хареса баскетбола и започнах да играя баскетбол. Първият ми треньор беше Боян Тенев. Той в началото ми даваше насоки. Аз започнах в клуб Спартак в началото. Там се задържах две години и половина, три. Два сезона бях в Спартак и от там от миналия сезон преминах в ЦСКА. Спечелихме титлата миналата година и в момента играем до 19 години турнири и сме в много добър състав. Сезонът беше много успешен. Отборът беше много сплотен. Аз дойдох във втория полусезон и на края на републиканското показахме на какво сме способни и успяхме да завоюваме титлата", разказа той.

"Тези неща ме надъхват да искам повече да печеля, да играя на по-високи първенства, да играя с по-добри отбори. И това ни дава повече надежда за по-добър баскетбол в България", каза Колев, който в момента играе на поста тежко крило.

"Според мен, клубът в изминалата една година много се разви. Тренираме повече. Имаме чисто нова зала, реновирана, с нови треньори. Тренираме много и гоним нашите цели да играем в по-високи клубни първенства от България. Да отидем на по-големи европейски сцени", надява се той.

Калоян Колев е част на националния отбор на България.

"Аз съм за първа години в националния отбор. Тази година бяхме на европейско първенство, но преди това имахме лагер. Научих много нови неща", каза Колев.

Какво е чувството да носиш националната фанелка?

"Като сложа националната фанелка, аз се чувствам горд, че съм българин и искам да се боря за родината ми, да може да направим много успехи в баскетбола."

Колев е готов да извърви пътя до мъжкия национален отбор.

"Баскетболът ме научи на дисциплина. Учи ме на работна етика, да работя още по-здраво, да тренирам и да гоня целите, които аз искам и да постигам това, което си поставям. Доста е трудно, има доста лишения. По-малко излизам с приятели навън, по много време съм в залата, тренирам. Но това са лишения, които може би рано или късно ще се видят резултати и така ще продължавам да искам още и още повече да тренирам, и да стигам по-високи нива", обясни баскетболистът на ЦСКА.

Той има за цел отново да стане шампион с ЦСКА и да попадне в националния тим до 18 години.

Калоян смята, че успехите на волейбола са пример, че ако има желание, има и начин как могат да се случат нещата и в баскетбола.

Той вярва, че един ден може да играе в Евролигата или в НБА.

"Аз нямам предпочитания, но и двете ще са ми от полза, ако имам възможност да играя там", сподели Калоян, който е фен на отбора на Партизан.

Калоян се учи от звездата на България Александър Везенков.

"От него мога да научавам много неща. Дали баскетбол, дали не баскетбол. Но се уча от него и е много добър пример за българските баскетболисти", сподели баскетболистът на ЦСКА.

"Мечтая да постигна моите цели, които съм си поставил, да отида на високо ниво и да покажа това, на което аз съм способен. За мен баскетболът е живота ми. Мисля, че така ще завърши с баскетбол", добави Калоян Колев.

Вижте предаването във видеото!