Войната в Украйна: Атаки по енергийните системи

Русия и Украйна продължават взаимните атаки върху енергийните си системи. През изминалата нощ украински дронове удариха топлоелектрическа централа в руския град Воронеж. В Украйна от днес влиза в сила режим на тока, заради пораженията от руските атаки върху електропреносната система на страната.

Енергийните експерти на Украйна се опитват да предотвратят технологичен колапс. През последните три дни Русия е изстреляла стотици дронове срещу украинската енергийна инфраструктура. След масираните атаки, компанията „Укренерго“ съобщи, че производственият капацитет на страната е намален до нула.

Светлана Гринчук, министър на енергетиката на Украйна: „Ситуацията е трудна. Искам обаче да подчертая, че енергийните специалисти правят всичко възможно, за да стабилизират системата възможно най-скоро и да възстановят светлината в домовете на украинците. Важно е да се подчертае, че свалянето на балистични ракети е изключително трудна задача, защото само няколко системи в света са способни да противодействат на подобни цели. Работим с партньори за укрепване на противовъздушната отбрана на енергийните обекти.“

Най-тежко засегната е Харковска област – вчера там беше прекъснато водоснабдяването, в много райони нямаше ток, спряха метрото. Сериозни щети са нанесени също в Полтавска и Сумска област, както и на енергийни обекти в района на Киев. Енергийни експерти предупреждават, че ако ТЕЦ-овете и електроцентралите в столицата спрат да работят, Киев ще „изпадне в технологична катастрофа“.

Външният министър на Украйна Андрей Сибиха заяви, че руски дронове са атакували две подстанции на атомни централи и призова Международната агенция за атомна енергия да реагира.

От „Нафтогаз“ съобщават, че от началото на октомври Русия е атакувала девет пъти техни обекти, а енергийният капацитет на Украйна е намалял почти три пъти от началото на войната.

Украйна също засили ударите си срещу руски петролни депа и рафинерии. Заради щетите от украинските атаки, руските власти забраниха износа на бензин до края на октомври. Москва съобщи, че през изминалата нощ са били свалени 44 украински дрона.





