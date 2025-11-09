БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бюджет 2026: Управляващи и опозиция в спор за план-сметката за догодина

Николай Минков от Николай Минков
Чете се за: 04:40 мин.
Политика
Все още няма окончателни решения за проектобюджета за догодина, както и за бюджетите на здравната и държавното обществено осигуряване. Управляващи и опозиция спорят дали да има увеличение на пенсионните осигуровки, както и за бъдещето на рафинерията на "Лукойл" след налагане на санкциите на САЩ.

Пореден ден на взаимни нападки и обвинения между управляващи и опозиция относно план-сметката на държавата за следващата година. Според Ангелов от ГЕРБ, това е единственият възможен бюджет, тъй като той ляга на законите на държавата и наследството на бюджетите, изготвени от бившия финансов министър Асен Василев, който си е позволил да повиши разходите в държавата необосновано на базата на приходите. Въпреки това, в момента приходните агенции добре се справят и пълнят хазната на държавата.

  • Костадин Ангелов: Решението за особен управител гарантира сигурността на доставките на горива

Асен Василев не остана длъжен и отговори остро на тези упреции, като посочи, че единственото, което той е завещал, е увеличение по швейцарското правило и парите за майчинските. Въпреки това, управляващите са заложили автоматични увеличения в много сектори, което превръща бюджета и неговото изпълнение непосилно.

Според Цончо Ганев от "Възраждане", бюджет реално няма. Неговите аргументи са, че няма разчети какви ще бъдат приходите, не може да се определи бюджетът на държавното обществено осигуряване, на здравната каса, и оттам – на големия държавен бюджет.

Костадин Ангелов, ГЕРБ: „Фискалната стабилност за нас е цел. Фискалната стабилност е кислородът на една държава – нещо много важно. Но ако трябва да сравняваме реалистичността на бюджета, който правим ние, и това, в което сме обвинявани, искам да припомня някои факти: Асен Василев взе 5 милиарда от Българския енергиен холдинг, 1 милиард от магистрала "Хемус: и 1 милиард от ВиК холдинга. Това ли беше реалистичният бюджет? Към края на септември приходите в бюджета са с 8 милиарда повече спрямо същия период на миналата година. Просто сме сметнали контрабандните канали, махнали сме пачките и поделите."

Асен Василиев, ПП-ДБ: " Пълни некадърници как този бюджет може да стане с реални приходи в рамките на 3% без да се удрят българските граждани и бизнесът с допълнителни данъци и осигуровки. Ако всичките увеличения се ограничат до това, което правителството е предвидило донормалните служби – 5% увеличение, това са около 250 милиона евро, които могат да се спестят.“

Цончо Ганев, "Възраждане": „Първо истината е, че бюджет към момента няма. Спекулациите, че е вкаран, са свързани с публикуването му на сайта, за да може Брюкселските бюрократи да видят параметрите. Оттам нататък бюджетът не е вкаран нито в параметъра, нито са включени бюджетните закони, нито бюджетите на здравната каса и на държавното осигуряване.“

ДСБ, които са част от коалицията ПП-ДБ, излязоха със решение на своя национален орган, в което заявяват, че няма да подкрепят бюджета, представен само като параметри, с аргумента, че той не изпълнява основната си функция – да гарантира растежа на държавата, икономическата и фискална стабилност.

Освен това, ДСБ предупреждават, че с влизането на особен управител в "Лукойл" това няма да доведе до спасяване на рафинерията. Темата за "Лукойл" днес отново беше коментирана от управляващите, като Костадин Ангелов заяви, че хипотезата активите на рафинерията и на дъщерните дружества на "Лукойл" в България да бъдат придобити от БЕХ е напълно реалистична и не се отхвърля от управляващото мнозинство.

Вижте повече в прякото включване на Николай Минков.

#Бюджет 2026 #"Лукойл"

