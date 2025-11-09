Костадин Ангелов: Решението за особен управител гарантира сигурността на доставките на горива

Назначаването на особен управител има за цел да гарантира стабилност на доставките и да защити националния интерес. Това коментира в „Денят започва с Георги Любенов“ новият заместник - председател парламента Костадин Ангелов.

"Няма нищо бързо. Държавата в тази ситуация показа гръбнак. Това решение беше взето, за да защити националния интерес, да защити българските граждани и да гарантираме, че няма да има проблем след като влязат тези санкции в действие след 21 ноември“, заяви Костадин Ангелов.

Според Ангелов основната цел на особения управител е да осигури стабилност на доставките:

„Най-важното е, че ролята на особения управител ще бъде сигурността на доставките и гаранция за това, че българите ще имат горива. Това е нашата основна цел.“

Той коментира, че не е изненадан от атака на опозицията по темата и ги определи като „по-скоро прокремълски, отколкото пробългарски".

Той изтъкна, че в комисията в парламента е било казано, че Асен Василев се е возил на задната седалка със собственици на „Лукойл“.

„Той тогава много защитаваше интересите на Литаско, да взимаме газ през доставчици, което увеличи цените на горивата за българските граждани. Това показва, че поведените на тях е лицемерно. Тогава, когато управляват правят нещо съвсем различно - товарят българите с цени“, коментира Костадин Ангелов.

Той заяви, че ако президентът Румен Радев наложи вето на този закон, това показва, че работи за Русия.

„Това е президентът, който твърди, че Крим е руски. Това означава, че Румен Радев ще защити не интереса на България, а на Русия. Но нека да наложи вето – обещавам му, че това вето ще бъде преодоляно в рамките на часове. Това няма да попречи на Народното събрание да защити интереса на всеки българин.“

Новият заместник-председател на парламента уточни как ще се процедира с "Лукойл" и какви гаранции се предвиждат за финансовите средства от продажбата ѝ.