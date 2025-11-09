БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Костадин Ангелов: Решението за особен управител гарантира сигурността на доставките на горива

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Запази
костадин ангелов
Слушай новината

Назначаването на особен управител има за цел да гарантира стабилност на доставките и да защити националния интерес. Това коментира в „Денят започва с Георги Любенов“ новият заместник - председател парламента Костадин Ангелов.

"Няма нищо бързо. Държавата в тази ситуация показа гръбнак. Това решение беше взето, за да защити националния интерес, да защити българските граждани и да гарантираме, че няма да има проблем след като влязат тези санкции в действие след 21 ноември“, заяви Костадин Ангелов.

Според Ангелов основната цел на особения управител е да осигури стабилност на доставките:

„Най-важното е, че ролята на особения управител ще бъде сигурността на доставките и гаранция за това, че българите ще имат горива. Това е нашата основна цел.“

Той коментира, че не е изненадан от атака на опозицията по темата и ги определи като „по-скоро прокремълски, отколкото пробългарски".

Той изтъкна, че в комисията в парламента е било казано, че Асен Василев се е возил на задната седалка със собственици на „Лукойл“.

„Той тогава много защитаваше интересите на Литаско, да взимаме газ през доставчици, което увеличи цените на горивата за българските граждани. Това показва, че поведените на тях е лицемерно. Тогава, когато управляват правят нещо съвсем различно - товарят българите с цени“, коментира Костадин Ангелов.

Той заяви, че ако президентът Румен Радев наложи вето на този закон, това показва, че работи за Русия.

„Това е президентът, който твърди, че Крим е руски. Това означава, че Румен Радев ще защити не интереса на България, а на Русия. Но нека да наложи вето – обещавам му, че това вето ще бъде преодоляно в рамките на часове. Това няма да попречи на Народното събрание да защити интереса на всеки българин.“

Новият заместник-председател на парламента уточни как ще се процедира с "Лукойл" и какви гаранции се предвиждат за финансовите средства от продажбата ѝ.

„Това, което е важно, "Лукойл" ще бъде оценена на пазарна стойност. Тя ще бъде продадена, ако изобщо бъде продавана, на този, който даде най-добра цена. Парите, които ще бъдат събрани от тази продажба, ще отидат в банка. България е гарант за това. Те ще бъдат съхранявани в Българската банка за развитие, в сметка, и ще бъдат върнати на собствениците, когато санкциите бъдат премахнати. Това, което се случва, е обсъдено както със САЩ, така и с Европейската комисия.“

#ГЕРБ - СДС #Костадин Ангелов

Последвайте ни

ТОП 24

Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
1
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
2
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
СДВР разби депо за съхранение на марихуана в столичния квартал "Орландовци"
4
СДВР разби депо за съхранение на марихуана в столичния квартал...
Доброволци, дронове и специални кучета участват в издирването на Стефани
5
Доброволци, дронове и специални кучета участват в издирването на...
Унгария получи изключение от санкциите: Още 1 година Будапеща ще получава руски петрол и газ
6
Унгария получи изключение от санкциите: Още 1 година Будапеща ще...

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
2
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
3
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
4
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
5
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Арестуваните за нападението с нож във Великобритания са граждани на страната
6
Арестуваните за нападението с нож във Великобритания са граждани на...

Още от: Политика

Николай Денков: В бюджета има нагли искания
Николай Денков: В бюджета има нагли искания
Андрей Чорбанов, ИТН: Ще има увеличение за младите лекари и медицински сестри Андрей Чорбанов, ИТН: Ще има увеличение за младите лекари и медицински сестри
Чете се за: 01:15 мин.
Венко Сабрутев, ПП-ДБ: Показахме, че може да има бюджет за догодина без вдигане на данъци и осигуровки Венко Сабрутев, ПП-ДБ: Показахме, че може да има бюджет за догодина без вдигане на данъци и осигуровки
Чете се за: 01:50 мин.
Националният съвет на "Продължаваме Промяната" избра Николай Денков за заместник-председател на партията Националният съвет на "Продължаваме Промяната" избра Николай Денков за заместник-председател на партията
Чете се за: 01:10 мин.
Казусът "Лукойл": Има ли план държавата как да се справи с евентуална криза на горивата? Казусът "Лукойл": Има ли план държавата как да се справи с евентуална криза на горивата?
Чете се за: 02:10 мин.
Илияна Йотова: Най-важното е рафинерията да бъде запазена Илияна Йотова: Най-важното е рафинерията да бъде запазена
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

Гледат мерките на задържаните за източване на гориво от тръбопровод на „Лукойл“
Гледат мерките на задържаните за източване на гориво от тръбопровод...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Украйна на ръба на енергиен колапс Украйна на ръба на енергиен колапс
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Откриха изчезналата във Витоша Стефани Откриха изчезналата във Витоша Стефани
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
И днес няма да работи третата линия на метрото И днес няма да работи третата линия на метрото
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Облачно и дъждовно време и през новата седмица
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Трудови реформи в Португалия: Масов протест срещу готвените промени
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Опит за имотна измама осуетиха полицаите във Варна
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Младите изместват кафето и прясното мляко сутрин - залагат на...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ