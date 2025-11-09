БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

ДСБ няма да подкрепи Бюджет 2026 при гласуването му в НС

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 05:02 мин.
У нас
Запази
българия обсъжда предложението дсб технически кабинет третия мандат
Слушай новината

Изпълнителният съвет на ПП „Демократи за силна България“ изрази категорична позиция срещу предложението за държавен бюджет за 2026 г., закъснелите и недемократични промени в законодателството за Лукойл и засилващото се руско влияние в страната, като подчерта необходимостта от прозрачно управление, спазване на европейските стандарти и защита на националната сигурност.

Вижте цялата позиция:

"РЕЗОЛЮЦИЯ
НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
ПП "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ"
На заседание, проведено на 08.11.2025 г., Изпълнителният съвет на ПП „Демократи за силна България“ (ДСБ):
Констатира, че правителството и парламентарното мнозинство установяват модел и стил на управление, които застрашават основите на националното съгласие, посоката на развитие и споделени ценности. Налагането на решения по ключови за националната сигурност и икономика въпроси, взети по непублични и нелегитимни механизми с неприкрита корупционна мотивация и узурпирането на репресивната власт за разправа с политическите опоненти, уронва подкрепата в представителната демокрация, пазарната икономика и членството в ЕС. Стилът на публично говорене и на властта, и на популистката прокремълска опозиция руши базовото обществено приличие и норми на човешко общуване:
1. ПП „Демократи за силна България“ категорично няма да подкрепи предложения проект на държавен бюджет за 2026 г:
• Като изразява дълбока загриженост, че проектобюджетът, по корупционни и популистки съображения, изправя страната пред опасността да влезе в еврозоната с фискален профил, който формално изглежда съобразен с европейските правила, но фактически я поставя в риск от откриване на процедура за прекомерен дефицит още в първата година след присъединяването.
• Ще настоява за публикуване на реална оценка на Европейската система от национални и регионални сметки (ESA) на бюджетния дефицит, както и за провеждане на независим стрес-тест на приходната и разходната част.
2. Потвърждава своята последователна позиция, че България трябва твърдо и без колебание да участва, заедно със своите съюзници и партньори, в налагането на санкции срещу Руската федерация, като част от общата политика в защита на международното право и сигурността:
• Счита, че промените в законодателството относно санкциите срещу Лукойл са закъснели, а във вида, недемократично наложен oт управляващото мнозинство, изключително неразумни и опасни. Правителството трябва да осигури избор на авторитетен западен оператор с доказан международен опит и безупречна репутация, който да гарантира прозрачност, стабилност и доверие в процеса и перспективи за развитие пред рафинерията, която е основен елемент на българската икономика и сигурност.
• Призовава европейските институции да предложат обща правна рамка за прекратяване на дейността на руските нефтени и газови компании на територията на ЕС, съобразена с европейските санкции срещу Кремъл и гарантираща запазване и увеличаване на производствения капацитет в ЕС. Възлага на представителя на ДСБ в ЕП да предложи мерки в тази посока.
3. Отчита нарастващата тенденция към крайна радикализация на публичното говорене в България от страна на политическите партии и техните представители от целия политически спектър и споделяйки разбирането, че политиците носят висока морална и институционална отговорност за съхраняване на приличието и цивилизования диалог в обществото, възлага на народните представители от ПП „Демократи за силна България“ да внесат проект на декларация за категорично въздържане от използване на език на омразата в различните му измерения, в това число – реторика, която дехуманизира, маргинализира и противопоставя едни на други различни групи от обществото, която да бъде утвърдена с акт на 51-ото Народно събрание.
4. Възлага на председателя на ДСБ, в качеството си на зам.-председател на Народното събрание, да сезира заместник-генералния секретар на НАТО, отговарящ за разузнаването и сигурността на Алианса и директора на Органа по сигурността на НАТО (структура, отговаряща за контраразузнавателното противодействие) във връзка с търпимостта на управляващите към руското влияние, присъствие и особено към руските пропагандни канали.
В заключение - изразява твърда убеденост, че предстоящите президентски избори през 2026 г. представляват историческа възможност за преобръщане на описаните опасни политически и икономически тенденции в полза на европейска, почтена и демократична политика."

#ДСБ #бюджет

Последвайте ни

ТОП 24

Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
1
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
3
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
СДВР разби депо за съхранение на марихуана в столичния квартал "Орландовци"
4
СДВР разби депо за съхранение на марихуана в столичния квартал...
Доброволци, дронове и специални кучета участват в издирването на Стефани
5
Доброволци, дронове и специални кучета участват в издирването на...
Унгария получи изключение от санкциите: Още 1 година Будапеща ще получава руски петрол и газ
6
Унгария получи изключение от санкциите: Още 1 година Будапеща ще...

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
2
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
3
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
4
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
5
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Арестуваните за нападението с нож във Великобритания са граждани на страната
6
Арестуваните за нападението с нож във Великобритания са граждани на...

Още от: Политика

Костадин Ангелов: Решението за особен управител гарантира сигурността на доставките на горива
Костадин Ангелов: Решението за особен управител гарантира сигурността на доставките на горива
Николай Денков: В бюджета има нагли искания Николай Денков: В бюджета има нагли искания
Чете се за: 03:05 мин.
Андрей Чорбанов, ИТН: Ще има увеличение за младите лекари и медицински сестри Андрей Чорбанов, ИТН: Ще има увеличение за младите лекари и медицински сестри
Чете се за: 01:15 мин.
Венко Сабрутев, ПП-ДБ: Показахме, че може да има бюджет за догодина без вдигане на данъци и осигуровки Венко Сабрутев, ПП-ДБ: Показахме, че може да има бюджет за догодина без вдигане на данъци и осигуровки
Чете се за: 01:50 мин.
Националният съвет на "Продължаваме Промяната" избра Николай Денков за заместник-председател на партията Националният съвет на "Продължаваме Промяната" избра Николай Денков за заместник-председател на партията
Чете се за: 01:10 мин.
Казусът "Лукойл": Има ли план държавата как да се справи с евентуална криза на горивата? Казусът "Лукойл": Има ли план държавата как да се справи с евентуална криза на горивата?
Чете се за: 02:10 мин.

Водещи новини

Костадин Ангелов: Решението за особен управител гарантира сигурността на доставките на горива
Костадин Ангелов: Решението за особен управител гарантира...
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Николай Денков: В бюджета има нагли искания Николай Денков: В бюджета има нагли искания
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Гледат мерките на задържаните за източване на гориво от тръбопровод на „Лукойл“ Гледат мерките на задържаните за източване на гориво от тръбопровод на „Лукойл“
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Украйна на ръба на енергиен колапс Украйна на ръба на енергиен колапс
Чете се за: 00:52 мин.
По света
И днес няма да работи третата линия на метрото
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Облачно и дъждовно време и през новата седмица
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Трудови реформи в Португалия: Масов протест срещу готвените промени
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Опит за имотна измама осуетиха полицаите във Варна
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ