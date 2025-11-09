БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Славина Колева: Искахме да победим и се получи

След четири кръга Левски и ЦСКА имат по три победи и една загуба в първенството.

Славина Колева
Волейболистката на Левски Славина Колева направи кратък, но отчетлив коментар за победата с 3:0 над ЦСКА в дербито от кръга във НВЛ за жени.

„Излязохме мотивирани, искахме да победим и се получи. Не мога да кажа защо не се получи дерби. Бяхме максимално концентрирани и изпълнихме задачата си“, каза посрещачът Колева.

След четири кръга, Левски и ЦСКА имат по три победи и една загуба в първенството.

НВЛ за жени: Левски – ЦСКА (ГАЛЕРИЯ)

Подробности вижте във видеото!

