Славина Колева: Искахме да победим и се получи

Волейболистката на Левски Славина Колева направи кратък, но отчетлив коментар за победата с 3:0 над ЦСКА в дербито от кръга във НВЛ за жени.

„Излязохме мотивирани, искахме да победим и се получи. Не мога да кажа защо не се получи дерби. Бяхме максимално концентрирани и изпълнихме задачата си“, каза посрещачът Колева.

След четири кръга, Левски и ЦСКА имат по три победи и една загуба в първенството.



