БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

НВЛ за жени: Левски – ЦСКА (ГАЛЕРИЯ)

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Спорт
Запази

"Сините" се наложиха с 3:0 гейма.

Левски - ЦСКА (волейбол жени)
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Снимки: Startphoto.bg.

Свързани статии:

Левски победи ЦСКА и нанесе първа загуба на "червените" от началото на сезона
Левски победи ЦСКА и нанесе първа загуба на "червените" от началото на сезона
"Сините" спечелиха с категоричното 3:0. И ЦСКА и Левски имат баланс...
Чете се за: 02:27 мин.
#НВЛ за жени 2025/26 #ЖВК Левски София #ЖВК ЦСКА

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Откриха изчезналата във Витоша Стефани
1
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
2
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
СДВР разби депо за съхранение на марихуана в столичния квартал "Орландовци"
3
СДВР разби депо за съхранение на марихуана в столичния квартал...
Защо в психиатриите у нас все още няма промени, които да ограничават насилието?
4
Защо в психиатриите у нас все още няма промени, които да...
Постоянен арест за 26-годишния румънски каналджия след трагедията в езерото “Вая”, при която загинаха шестима мигранти
5
Постоянен арест за 26-годишния румънски каналджия след трагедията в...
Още от историята на българина, "баща" на фентанила в Мексико
6
Още от историята на българина, "баща" на фентанила в Мексико

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
2
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
3
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
4
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Арестуваните за нападението с нож във Великобритания са граждани на страната
5
Арестуваните за нападението с нож във Великобритания са граждани на...
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
6
Откриха изчезналата във Витоша Стефани

Още от: Български волейбол

Юлия Иванова: Победи този, който направи по-малко грешки
Юлия Иванова: Победи този, който направи по-малко грешки
Виктория Нинова: Правихме много лесни грешки в доста от случаите, което ни повлия психически Виктория Нинова: Правихме много лесни грешки в доста от случаите, което ни повлия психически
Чете се за: 00:52 мин.
Радослав Арсов: Любо Ганев ще реши дали ще поема националния отбор Радослав Арсов: Любо Ганев ще реши дали ще поема националния отбор
Чете се за: 02:00 мин.
Славина Колева: Искахме да победим и се получи Славина Колева: Искахме да победим и се получи
Чете се за: 00:40 мин.
Левски победи ЦСКА и нанесе първа загуба на "червените" от началото на сезона Левски победи ЦСКА и нанесе първа загуба на "червените" от началото на сезона
Чете се за: 02:27 мин.
Владимир Гърков бе най-резултатен за нов успех на Сен Назер във Франция Владимир Гърков бе най-резултатен за нов успех на Сен Назер във Франция
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

След щастливата развръзка: Причините за изчезването на Стефани са изключително лични
След щастливата развръзка: Причините за изчезването на Стефани са...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Поскъпване при основните храни, поевтиняване при зеленчуците Поскъпване при основните храни, поевтиняване при зеленчуците
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Бюджет 2026: Управляващи и опозиция в спор за план-сметката за догодина Бюджет 2026: Управляващи и опозиция в спор за план-сметката за догодина
Чете се за: 04:40 мин.
Политика
Лавров готов на среща с Рубио Лавров готов на среща с Рубио
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Над 1 милион души са евакуирани заради супертайфун във Филипините
Чете се за: 00:42 мин.
Азия
Силно земетресение разтърси северното крайбрежие на Япония
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Войната в Украйна: Атаки по енергийните системи
Чете се за: 02:52 мин.
По света
Мечките в Белица се готвят за зимен сън
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ