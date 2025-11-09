БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Юлия Иванова: Победи този, който направи по-малко грешки

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Запази

Треньорът на ЦСКА коментира загубата от Левски в дербито на кръга в НВЛ.

Юлия Иванова
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Старши треньорът на ЦСКА Юлия Иванова коментира пред БНТ загубата с 0:3 гейма от Левски в дербито от четвъртия кръг на НВЛ за жени. Тя беше категорична, че „сините“ са първото сериозно препятствие, пред което нейният отбор се е изправил от началото на сезона.

„Моите състезателки не успяха да покажат играта на която са способни. Дали напрежението, дали противникът имаше уплах от противника… В крайна сметка, накрая победи този, който направи по-малко лични грешки. Това, което реши мача е липсата на атака, грешките в атака. Ние играхме днес по-без диагонал. В най-важни моменти всеки правеше индивидуална грешка и това се натрупа. Лески е отбор на ниво, така че това е първият сериозен противник, който срещаме тази година", каза Иванова.

НВЛ за жени: Левски – ЦСКА (ГАЛЕРИЯ)

Подробности вижте във видеото!

#Юлия Иванова #ЖВК ЦСКА

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Откриха изчезналата във Витоша Стефани
1
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
Защо в психиатриите у нас все още няма промени, които да ограничават насилието?
2
Защо в психиатриите у нас все още няма промени, които да...
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе Покровск
3
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...
Новак Джокович спечели титла №101 след епичен финал в Атина
4
Новак Джокович спечели титла №101 след епичен финал в Атина
След щастливата развръзка: Причините за изчезването на Стефани са изключително лични
5
След щастливата развръзка: Причините за изчезването на Стефани са...
Още от историята на българина, "баща" на фентанила в Мексико
6
Още от историята на българина, "баща" на фентанила в Мексико

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
2
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
4
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
5
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
Над 360 000 българи работят след пенсия
6
Над 360 000 българи работят след пенсия

Още от: Специално за БНТ

Славина Колева: Искахме да победим и се получи
Славина Колева: Искахме да победим и се получи
Александър Томов в предаването "Зала на славата" Александър Томов в предаването "Зала на славата"
Чете се за: 04:15 мин.
Владимир Гюров: Когато правиш нещо с удоволствие, резултатите се постигат по-приятно, отколкото когато го правиш за пари Владимир Гюров: Когато правиш нещо с удоволствие, резултатите се постигат по-приятно, отколкото когато го правиш за пари
Чете се за: 03:55 мин.
Георги Павлов: Крайно време е да се обединим и да започнем да работим Георги Павлов: Крайно време е да се обединим и да започнем да работим
Чете се за: 04:47 мин.
Бойко Величков: Победата в дербито е просто една стъпка в правилната посока Бойко Величков: Победата в дербито е просто една стъпка в правилната посока
Чете се за: 06:15 мин.
Милан Коприваров: Загубата на Левски не би трябвало да даде отражение върху амбициите за спечелването на титлата Милан Коприваров: Загубата на Левски не би трябвало да даде отражение върху амбициите за спечелването на титлата
Чете се за: 05:15 мин.

Водещи новини

След щастливата развръзка: Причините за изчезването на Стефани са изключително лични
След щастливата развръзка: Причините за изчезването на Стефани са...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Съдът постанови мярка "задържане под стража" на обвинените в източване на гориво от тръбопровод на "Лукойл" Съдът постанови мярка "задържане под стража" на обвинените в източване на гориво от тръбопровод на "Лукойл"
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Поскъпване при основните храни, поевтиняване при зеленчуците Поскъпване при основните храни, поевтиняване при зеленчуците
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Обслужването на цветните контейнери в 16-те района на София ще бъде възстановено от утре по график, съобщиха от "Екобулпак" Обслужването на цветните контейнери в 16-те района на София ще бъде възстановено от утре по график, съобщиха от "Екобулпак"
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Бюджет 2026: Управляващи и опозиция в спор за план-сметката за...
Чете се за: 04:40 мин.
Политика
Лавров готов на среща с Рубио
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Над 1 милион души са евакуирани заради супертайфун във Филипините
Чете се за: 00:42 мин.
Азия
Силно земетресение разтърси северното крайбрежие на Япония
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ