ИЗВЕСТИЯ

Специално: "Върнах се от среща с дявола" -...
Чете се за: 07:40 мин.
Пускат Никола Саркози, след като престоя само три седмици...
Чете се за: 00:45 мин.
Премиерът Желязков за особения управител в...
Чете се за: 04:47 мин.

Лекарят, прегазил куче, не се е опитал да помогне на животното

Альоша Шаламанов
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Случаят е докладван на прокуратурата

куче
Млад мъж прегази куче, което спи на улицата и избяга. Случаят е заснет от орханителни камери в столичния квартал "Разсадника".

Кадрите бяха разпространени в интернет. Извършителят е на 29 години. По неофициална информация е лекар във ВМА. Пред полицията заявил, че е преминал през кучето след неволна маневра.

Мая е любимецът на квартал "Разсадника". Живяла е в къщичка на улица "Пчиня".

"Когато бях бременна ме придружаваше до съседния магазин. Винаги е била редом до нас", каза Евелин Петрова.

"Прибирала съм го вкъщи, къпала съм го, сушила съм го, хранила съм го. Никога не ме е наранило по никакъв начин", коментира Ива Йонкова.

Вчера сутринта Мая е прегазена от автомобил пред гараж. А охранителна камера показва, че шофьорът не прави опит да помогне на животното.

"Слиза да види как е то, вижда в какво състояние е и просто продължава напред. Звукът, който чухме от кучето, беше наистина плач на Мая", обясни Евелин Петрова.

Кучето е откарано въ ветеринарна клиника. Но лекарите преценили, че травмите му са несъвместими с живота.

"Най-доброто решение беше да го евтаназират", каза Цветан.

Хората от квартала изчакали шофьора, за да им обясни защо е убил любимеца им.

"Първо каза, че не го е видял. Като видя записа каза, че го е видял, но е преценил, че вече е било мъртво и затова е минал през кучето", обясни Цветан.

"Да, аз умишлено минах през кучето. Това са неговите думи", коментира Ива Йонкова.

"Утре може да е дете. Можеше най-малкото да го качи в колата, да се опита да го закара някъде. А това е лекар, който се очаква, че ще помага на хората и ще мисли най-доброто за хората. Както за хората, така и за животните", заяви Димитър.

От МВР не потвърдиха информацията, че мъжът е лекар, но от ВМА заявиха, че са уведомени за инцидент с техен служител. По данни на полицията той е на 29 години, гражданин на Република Северна Македония. Не е криминално проявен.

"Той не отрича, не се крие. Признава какво се е случило. Обяснява, че неволно е направил маневра и е минал през кучето. Като искам да кажа, че с извършителя ще се работи допълнително", каза комисар Станислава Тодорова, заместник-началник на 3-то РУ.

Случаят е докладван на прокуратурата. А след убийството на кучето Мая, хиляди се подписаха в петиция с искане за по-строги наказаня за насилие над животни.

#София #лекар #прегазено куче

Специално: "Върнах се от среща с дявола" - разказва израелски заложник, преминал през ада
Специално: "Върнах се от среща с дявола" - разказва...
Чете се за: 07:40 мин.
По света
Пускат Никола Саркози, след като престоя само три седмици в затвора Пускат Никола Саркози, след като престоя само три седмици в затвора
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Oправдаха бившите полицаи, ескортирали пиян шофьор, причинил тежка катастрофа Oправдаха бившите полицаи, ескортирали пиян шофьор, причинил тежка катастрофа
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Лекарят, прегазил куче, не се е опитал да помогне на животното Лекарят, прегазил куче, не се е опитал да помогне на животното
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Цената на тиквички, ябълки, пипер и краставици расте
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Премиерът Желязков за особения управител в "Лукойл": Има...
Чете се за: 04:47 мин.
У нас
Продължава проверката на ДАНС в "Лукойл"
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
