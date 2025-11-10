Ученици в Пловдив се обучават в реална работна среда

Ученици от 11-ти и 12-ти клас на Професионалната гимназия по хранителни техники и технологии в Пловдив се обучават трета година в реална работна среда. Около 30 стажанти работят в производствените бази на големи предприятия за отоплителна, вентилационна и климатична техника.

Учениците получават заплата, близка до минималната, и посещават фирмите два пъти седмично на 7-часов работен ден. Стажантите казват, че реалната работна среда ще им помогне за бъдещо развитие в тази сфера.

Освен заплата, всяка година фирмата дава на стажантите и стипендия, а най-добрите получават предложения за работа след като завършат 12-ти клас.